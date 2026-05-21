Reaccionar a la eliminación del C.D. Guadalajara, predictan estrategia de reforzos y continuidad de Joel Huiqui

La continuidad de Joel Huiqui al frente del primer equipo de los cementeros de C.D. Guadalajara depende de la obtención del campeonato de este Clausura 2026. Despejado los motivos de la eliminación en caso de perder el campeonato y la importancia de la identidad del equipo en los últimos años. Además se comenta la necesidad de refuerzos para la próxima temporada y la planificación y anticipación en la selección de técnicos.

En días recientes, Víctor Manuel Velázquez comentó que la continuidad de Joel Huiqui al frente del primer equipo de los cementeros depende de la obtención del campeonato de este Clausura 2026 en diciembre 2023.

La institución ha sido el mejor equipo en dos ocasiones en los dos torneos del año futbolístico y ha conseguido la distinción de ser el que más puntos ha conseguido. Además, en caso de que a La Máquina se le quede el campeonato, no tendría repercusiones en ninguna área de la institución.

A pesar de ello, Velázquez expresó que la pérdida podría matar las ilusiones de los aficionados, pero que las cinco semifinales consecutivas y dos finales de campeonatos son la señal de que las cosas están siendo bien hechas. Por otro lado, también se están analizando los refuerzos que podrían llegar para la próxima temporada. Por último, se aplaude la planificación con anticipación de esta directiva, y hasta que los dirijan que no más, seguirán trabajando, seguramente entrevistando técnicos. Tanto el titular como la imagen son derechos de Universal S.A





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