Reactivación del Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México

La política ambiental consistente en implementar restricciones al tráfico en días de contaminación atmosférica ha sido reactivada en la Zona Metropolitana del Valle de México. Se trata de medidas extraordinarias que permiten a los automovilistas reducir la contaminación producto de los vehículos de manera significativa. La mediadosenes 16 alcaldías capitalinas cuentan con un esquema diferente de restricciones a unidades que circulan por las áreas en cuestión, mientras que en otras zonas selectas se aplican restricciones adicionales a la circulación.

La Zona Metropolitana del Valle de Mexico permaneció durante varios dias bajo contingencia ambiental por ozono, lo que detonó la aplicación del doble Hoy No Circula .

Este esquema establece con precisión qué vehículos deben quedarse fuera de circulación en las calles de la Ciudad de Mexico y en distintos municipios del Estado de Mexico. Al tratarse de una condición excepcional, fue indispensable que los automovilistas siguieran de cerca las disposiciones oficiales para evitar sanciones o inconvenientes. La fase más reciente de contingencia se levantó el pasado 26 de abril, por lo que, desde entonces, el programa opera con normalidad.

En su aplicación cotidiana, de lunes a viernes, la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) define qué unidades pueden circular dentro de las 16 alcaldías capitalinas y en ciertas zonas del Estado de Mexico. ¿Volvieron a activar el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de Mexico? El objetivo central de esta política es diminuir la emisión de contaminantes generados por los vehículos.

El programa ambiental determina diariamente qué automóviles deben permanecer fuera de las calles, tomando en cuenta elementos como el holograma de verificación, el color del engomado y el último dígito de la placa. Para los Saturdays, la dinámica se modifica ligeramente, ya que la restricción se basa únicamente en los dos últimos criterios. En el caso de este Thursday 14 de mayo, no se ha activado el Doble Hoy No Circula.

No obstante, la normativa vigente establece que no pueden circular los vehículos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2, según lo indicado por la Sedema. Cumplir con estas disposiciones permite a los automovilistas evitar sanciones y complicaciones en sus traslados. Aunque el programa funciona de lunes a viernes, y Saturdays con ciertas modificaciones, existen automóviles que no deben adherirse a las normas impuestas por el Hoy No Circula, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos. Aquellos vehículos que están exentos, según la Sedema, son los siguientes





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