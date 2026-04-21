Reajustes en la alianza oficialista, cambios en el gabinete y controversias legislativas

El Partido Verde presiona para definir candidaturas hacia 2027 mientras Morena ajusta su gabinete y surgen críticas por la exaltación mediática de Ricardo Monreal en el Congreso.

La alianza oficialista en México atraviesa un momento crucial de reconfiguración política ante los desafíos electorales que se avecinan para el año 2027. Según información reciente, el Partido Verde Ecologista de México ( PVEM ) ha decidido intensificar sus pretensiones dentro de la coalición que comparte con Morena y el Partido del Trabajo (PT).

De cara a las próximas mesas de negociación, el Verde ha dejado claro que exigirá encabezar al menos tres de las 17 gubernaturas que estarán en juego en el ciclo electoral de 2027. Aunque existe una intención formal de mantener la armonía dentro de la estructura de poder, el partido liderado por la senadora ha mostrado una postura firme, buscando capitalizar sus perfiles competitivos en estados clave para consolidar su presencia territorial y su influencia dentro del bloque oficialista. Este proceso de diálogo coincide con importantes movimientos internos en el gabinete federal y en la estructura de Morena. La salida de la titular de la Secretaría de las Mujeres, quien se ha trasladado a una tarea estratégica dentro del partido guinda para preparar los comicios del 2027, ha dejado un vacío que la presidencia busca llenar con celeridad. Entre los nombres que suenan con mayor fuerza para ocupar este cargo se encuentran perfiles con experiencia legislativa y administrativa, destacando la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, quien incluso ha solicitado licencia para ponerse a disposición de las autoridades del Ejecutivo. La expectativa crece ante el anuncio que la presidenta podría realizar próximamente durante su conferencia matutina, mientras el PT y el PVEM observan con optimismo estos cambios, esperando que la nueva gestión mantenga los niveles de entendimiento logrados anteriormente. Por otra parte, la arena política también se ha visto marcada por conflictos legales y mediáticos. Un caso emblemático involucra al exgobernador Jaime Bonilla y al exalcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, tras una serie de acusaciones infundadas. La justicia federal finalmente falló en contra de los medios que difundieron difamaciones sin sustento, obligándolos a publicar una réplica y pagar multas tras comprobarse que las acusaciones de ilícitos graves carecían de pruebas. Paralelamente, el Congreso de la Unión ha generado controversia por el uso de recursos públicos para la creación de materiales institucionales. La revista de la Cámara de Diputados lanzó una lotería temática donde figura el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, en un diseño que ha sido interpretado por diversos sectores como una muestra de culto a la personalidad. Este tipo de acciones, financiadas por el erario, despiertan críticas sobre la línea divisoria entre la promoción institucional y la exaltación de la figura política, consolidando a Monreal como un personaje omnipresente en la cultura política actual de San Lázaro, ya sea a través de videos, videojuegos o juegos de mesa





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