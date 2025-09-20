Real Madrid Afianza el Liderato con Victoria ante el Espanyol y Celebra el Regreso de Estrellas

El Real Madrid suma su quinta victoria consecutiva en LaLiga tras vencer al Espanyol 2-0 en el Bernabéu. Militão y Mbappé marcaron los goles. Bellingham y Camavinga regresaron de sus lesiones. El Madrid lidera la tabla con 15 puntos.

El Real Madrid consolidó su excelente arranque en LaLiga española al obtener su quinta victoria consecutiva este sábado, tras vencer al Espanyol por 2-0 en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 5, disputado en el icónico Estadio Santiago Bernabéu.

Los pupilos de Carlo Ancelotti, que también celebraron una victoria en la UEFA Champions League a mitad de semana, superando al Olympique de Marsella con un marcador de 2-1, demostraron una vez más su poderío ofensivo y su solidez defensiva. Los goles que aseguraron la victoria llegaron gracias a dos brillantes disparos desde media distancia: el primero, un cabezazo impecable del defensa brasileño Éder Militão, que encontró la red con precisión; y el segundo, un golazo del astro francés Kylian Mbappé, quien demostró su letal capacidad de remate y consolidó su presencia en el equipo. La afición merengue celebró con entusiasmo la actuación del equipo, que continúa demostrando su ambición y determinación en cada encuentro. Además de la victoria, el partido trajo consigo buenas noticias para el conjunto blanco. Los aficionados se alegraron al ver el regreso al campo de juego de dos de sus estrellas, Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, quienes reaparecieron después de superar sendas lesiones. Sus ingresos al final del partido fueron recibidos con fuertes aplausos, augurando un futuro prometedor para el equipo en las próximas competiciones. El Real Madrid, liderado por el espíritu de competencia y la incesante búsqueda de la perfección futbolística, sigue construyendo un camino sólido en su intento de conquistar todos los títulos posibles en esta temporada.





TUDNMEX / 🏆 48. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Real Madrid Laliga Espanyol Victoria Fútbol

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Esto es lo que habría costado el traspaso de Cristiano Ronaldo a Real Madrid en 2025CR7 fue uno de los fichajes más caros de la historia en el año 2009 luego de que Real Madrid pagara 96 millones de euros, pero ¿cuánto costaría hoy?

Leer más »

Mbappé: Un Inicio Arrollador en el Real Madrid, ¿Camino a la Consagración?Kylian Mbappé, tras un prometedor debut con el Real Madrid, demuestra una evolución constante en su juego y rendimiento. Analizamos su impacto en la temporada 2025/26, sus récords, su ambición y el camino hacia la consolidación como estrella mundial. El delantero francés habla sobre su presente, sus objetivos y su compromiso con el equipo.

Leer más »

Real Madrid vs. Espanyol: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 5 de LaLiga?El cuadro de Xabi Alonso recibe en el Bernabéu a una de las revelaciones de la temporada.

Leer más »

Real Madrid vs Espanyol EN VIVO: Dónde y a qué hora ver partido jornada 5 de LaLiga de España 2025Real Madrid vs Espanyol. SIgue EN VIVO las acciones del partido de la jornada 5 de LaLiga de España; conoce a qué hora y dónde ver

Leer más »

¡Se devoran LaLiga! Real Madrid derrota al Espanyol y acumula 5 victorias al hiloEl club merengue resolvió con goles de Militao y Mbappé ante los periquitos.

Leer más »

Mbappé, el rey de LaLiga: Real Madrid con camino perfectoEl Real Madrid sigue imparable en LaLiga 2025/26. Este sábado 20 de septiembre, los dirigidos por Xabi Alonso derrotaron al Espanyol en el Santiago Bernabéu

Leer más »