Un aficionado del Oviedo recibe condena suspensa por insultos racistas a Kylian Mbappé en agosto 2025. Real Madrid reafirma lucha contra el racismo en el fútbol.

El Real Madrid anunció este martes la resolución judicial definitiva relacionada con los incidentes racistas ocurridos durante el partido disputado contra el Real Oviedo. La institución madridista confirmó que un aficionado ha sido declarado culpable de un delito de odio por las agresiones dirigidas al delantero francés Kylian Mbappé.

El caso tiene como fecha central el 30 de agosto de 2025, cuando se disputó el encuentro correspondiente a la Jornada 2 de LaLiga 2025-2026. El suceso tuvo lugar en el Estadio Carlos Tartiere, en Oviedo, y marcó un hito en la lucha institucional contra la discriminación en el deporte profesional español.

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Detalles de la condena judicial y sanciones

La sentencia impuesta al hincha ovetense establece una pena de prisión de 11 meses. Sin embargo, esta condena está suspendida, lo que significa que no requiere ingreso en cárcel bajo el cumplimiento de ciertas condiciones. El tribunal también ordenó el pago de una multa económica, aunque el monto exacto no fue divulgado en el comunicado oficial de la entidad.

La condición fundamental para mantener la suspensión de la pena es que el agresor se mantenga alejado de los estadios de fútbol durante un período de dos años. Esta prohibición de asistencia abarca cualquier recinto deportivo de la Liga, asegurando la protección de los jugadores y el orden en las gradas.

El incidente y el papel del Real Madrid

Los hechos denunciados ocurrieron al minuto 37 del partido, poco después de que Kylian Mbappé anotara el gol que puso en ventaja al Real Madrid. El aficionado, identificado como seguidor del Oviedo, profirió gritos de menosprecio e imitó sonidos de mono hacia el atacante francés. Estas agresiones fueron captadas por las cámaras de televisión y se viralizaron internacionalmente en cuestión de horas.

El Real Madrid ejerció la acusación particular en este procedimiento legal. La entidad afirmó en su nota de prensa que continúa ejerciendo este rol en otros casos similares. La directiva reafirmó su compromiso firme de combatir el racismo y erradicar cualquier comportamiento discriminatorio en el fútbol y en el deporte en general.

Contexto histórico y respuestas institucionales

Este no es el primer caso de este tipo que involucra a la plantilla o al club. Anteriormente, otros aficionados ya habían sido condenados por insultos racistas dirigidos hacia el delantero brasileño Vinícius Júnior. El club ha mantenido una postura inquebrantable frente a estos ataques, utilizando todos los recursos legales disponibles.

LaLiga también intervino activamente en la investigación. La liga española interpuso una denuncia formal contra el sujeto implicado. Para garantizar la precisión de los cargos, la liga incorporó un informe periódico de lectura de labios que permitió identificar con exactitud las palabras y sonidos emitidos durante el minuto 37 del choque.

El caso del Estadio Carlos Tartiere en agosto de 2025 sirve como precedente judicial claro. Las autoridades y los clubes trabajan conjuntamente para asegurar que este tipo de conductas tengan consecuencias legales irreversibles, protegiendo la dignidad de los atletas como Kylian Mbappé.