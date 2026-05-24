Real Madrid podría despedir a dos jugadores clave en medio de los rumores

Existen rumores de que el conjunto merengue podría dejar a dos jugadores de la actualidad, destacando dos futbolistas por los que el club podría recibir beneficios económicos. Además, se especula sobre el posible regreso de José Mourinho a la dirección técnica y la titularidad de un jugador turco en caso de que se concretase su regreso.

Y, en medio de los rumores que indican que el conjunto merengue pueda dejar a elementos importantes en la actualidad, destacando dos jugadores por los que el club podría recibir beneficios económicos.

Se habla que el jugador turco podría ser otro de los elementos que salga de la institución si es que se concreta el regreso de José Mourinho a la dirección técnica. De hecho, se dice que por dos futbolistas, aunque no se descarta que la cifra llegue a los 200 millones si es que la directiva merengue contempla costos más elevados para el uruguayo y el turco





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Real Madrid Rumor Posible Regreso De Mourinho Dejar A Dos Futbolistas

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