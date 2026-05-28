Real Madrid registra el plantel más caro sin trofeos tras una temporada decepcionante

El conjunto merengue, valorado en 1.55 mil millones de dólares, concluyó la campaña 2025‑2026 sin ningún título, generando tensiones internas, la salida de Álvaro Arbeloa y la posible vuelta de José Mourinho al club.

Con un valor de 1.55 mil millones de dólares, la plantilla del Real Madrid se ha convertido en la más cara que finaliza una temporada sin conseguir ningún título, según los datos publicados por la plataforma especializada en valoración de activos futbolísticos.

El conjunto merengue salió subcampeón tanto en la Liga como en la Supercopa de España, en ambos casos detrás del Barcelona, y en la Champions League fue eliminado en los cuartos de final. En la Copa del Rey, el equipo blanco dejó la competición en la fase de octavos de final.

La campaña 2025‑2026 llegó a su fin bajo el mando de Álvaro Arbeloa, quien había asumido la dirección técnica tras el cese de Xavi Alonso a principios del año, después de la derrota en la final de la Supercopa frente al Barça. Este episodio marca la primera vez desde la temporada 2020‑2021 que el club más laureado del fútbol mundial cierra un año sin levantar ningún trofeo.

La plantilla actual supera en valoración al Chelsea de la misma temporada, tasado en 1.34 mil millones de dólares, y también queda por encima del Arsenal, cuyo plantel se estima en 1.42 mil millones de dólares. A diferencia de los merengues, el Arsenal tiene la oportunidad de conseguir el doblete, pues el próximo sábado se medirá contra el Paris Saint‑Germain en la final de la Champions League.

En el caso del Real Madrid, el registro de la campaña fue de 38 victorias en 56 partidos, con 18 triunfos, 2 empates y 8 derrotas bajo la dirección de Arbeloa en los primeros cinco meses del año, lo que representa una efectividad del 65%. Cuatro futbolistas del club español están valorados por encima de los 130 millones de dólares.

El jugador más caro es el delantero francés Kylian Mbappé, con una estimación de 232 millones de dólares, seguido por el brasileño Vinícius Jr. (174 millones), el inglés Jude Bellingham (162 millones) y el uruguayo Federico Valverde (139 millones). El Real Madrid no gana un trofeo desde el 18 de diciembre del año pasado, cuando venció 3‑0 al Pachuca en la final de la Copa Intercontinental 2024.

Antes de esa victoria, el último título había sido la Champions League 2023‑2024, superando al Borussia Dortmund por 2‑0. La ausencia de galardones en la temporada 2025‑2026 no solo generó críticas por el rendimiento deportivo, sino también un clima de tensión interna. Un altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento se hizo público y alimentó las sospechas de un ambiente conflictivo dentro del vestuario.

Como consecuencia de la falta de éxitos y del ambiente desfavorable, la directiva encabezada por Florentino Pérez decidió prescindir de Arbeloa. Los rumores apuntan a un posible regreso de José Mourinho, entrenador portugués que dirigió al club entre 2010 y 2013, y que actualmente está al frente del Benfica desde septiembre de 2025. Se dice que el veterano estratega ya está trazando su plan de fichajes para la próxima campaña, aunque su reincorporación al Bernabéu aún no está confirmada.

En paralelo, la noticia internacional destaca el triunfo del Crystal Palace en la UEFA Conference League, donde Jean‑Philippe Mateta anotó el único gol al vencer 1‑0 al Rayo Vallecano en la final disputada en Leipzig, Alemania. Esa victoria añadió un octavo trofeo a la historia del club londinense y subrayó el éxito de los equipos ingleses en las competiciones europeas, coincidiendo con el reciente título de la Europa League para el Aston Villa y la esperada final de la Champions League entre Arsenal y Paris Saint‑Germain que se jugará en el Puskás Aréna de Budapest





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