Real Madrid remonta 2-3 en Grecia con gol de Valverde en el descuento

Real Madrid se impuso 2-3 en Grecia tras remontar, con un tanto de Jude Bellingham y el golazo de Federico Valverde en tiempo de compensación. El triunfo mantiene su paso perfecto en la fase de liga.

El Real Madrid logró una remontada este miércoles en Grecia al imponerse por 2-3 al conjunto local. El equipo español, dirigido por Mou, firmó un triunfo que le permite conservar su paso perfecto en la fase de liga de la competición europea, con un total de 12 puntos acumulados.

El partido fue de ida y vuelta desde los primeros minutos, con un ritmo frenético en ambas áreas. Thibaut Courtois tuvo una actuación destacada con un par de atajadas que mantuvieron al Real Madrid en el partido durante el primer tiempo.

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Un inicio marcado por el ritmo y las ocasiones

El encuentro tuvo intensidad desde el arranque, y el dominio inicial recayó en el conjunto que se mostró más protagonista en campo. La primera gran oportunidad de peligro llegó con el portero Thibaut Courtois como figura, al responder con dos intervenciones importantes.

Al minuto 12, el Real Madrid celebró una anotación que pareció despertar a su equipo, pero el gol fue anulado por fuera de lugar. Ese episodio dejó el marcador sin cambios y obligó al cuadro blanco a reaccionar en los minutos siguientes.

Al minuto 32, Jude Bellingham igualó el partido con una definición de lujo. El mediocampista inglés rematará de taquito un envío que le sirvió para sacarse la espina tras la anulación previa.

Cambios, ventaja local y la reacción merengue

El Real Madrid salió con todo al frente en busca del empate, pero perdió presencia ofensiva tras la salida del jugador turco. El técnico Mou había decidido guardarlo para darle descanso, y su ausencia se notó en el juego del equipo.

Aprovechando ese momento, el conjunto local sorprendió y recuperó la ventaja con un gol. Cuando parecía imposible una victoria merengue, el partido volvió a tomar un giro similar al vivido hace unas semanas en Roma, con una reacción de apenas un par de minutos después del tanto rival.

En tiempo de compensación, Federico Valverde selló la remontada con un golazo de larga distancia que puso el marcador definitivo de 2-3 a favor del Real Madrid. El club griego no logró reponerse de ese golpe en los minutos finales.

Liderato, diferencia de goles y lo que viene

El Real Madrid suma 12 puntos en la fase de liga y se mantiene como sublíder de la clasificación. Su posición se explica únicamente por tener una peor diferencia de goles que el equipo que encabeza la tabla.

La victoria en Grecia refuerza el paso perfecto del conjunto español en la competición, que ahora debe seguir sumando en las próximas jornadas para mantener sus opciones de avanzar. Los datos disponibles no detallan fechas ni rivales siguientes, por lo que la continuidad del calendario deberá confirmarse con la organización del torneo.