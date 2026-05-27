Se realizan pruebas genéticas para aclarar el caso del feminicidio de Edith Guadalupe, una joven de 21 años que fue encontrada muerta en un sótano de un edificio en Avenida Revolución 829.

Se realizaron pruebas genéticas de saliva a Juan Jesús N , acusado de ser responsable del feminicidio de Edith Guadalupe , con el objetivo de comparar muestras con las de la víctima.

La joven de 21 años había acudido a una supuesta entrevista de trabajo y desde ese momento se desconoció su paradero. Se encontró su cuerpo con signos de violencia en un sótano de un edificio en Avenida Revolución 829. La denuncia se realizó en las primeras horas de la madrugada del 16 de abril, pero hubo un retraso en el proceso de búsqueda.

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México admitió que hubo un retraso en el proceso de búsqueda. La familia de Edith denunció que sufrieron actos de corrupción con la primera línea de contacto de las autoridades. La fiscalía sostiene que Juan Jesús tuvo un altercado con Edith, la atacó con un desarmador y la ocultó en el sótano del edificio.

Sin embargo, la familia del vigilante asegura que es inocente, ya que existen pruebas en video de un hombre con signos de ser golpeado. Juan Jesús se encuentra actualmente en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se espera que la última prueba genética y otros peritajes contribuyan a desarmar la versión de la fiscalía





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