El gobierno bajo la administración de Claudia Sheinbaum ha reabierto el registro del programa Producción para el Bienestar 2026, ofreciendo apoyos económicos directos, capacitación y acompañamiento técnico a pequeños y medianos productores, con enfoque de equidad y sostenibilidad.

El Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado la reapertura del registro del programa Producción para el Bienestar 2026, una iniciativa diseñada para fortalecer la producción de cultivos y artículos de relevancia a los pequeños y medianos productores agropecuarios de México.

Este programa ofrece una combinación de apoyos económicos directos, capacitación técnica y acompañamiento organizativo con el fin de impulsar la adopción de prácticas agroecológicas y sustentables, incrementando la producción de productos clave como maíz, frijol, café, caña de azúcar, cacao, nopal y miel de abeja. Asimismo, se identifica un enfoque de equidad e inclusión, con objetivos específicos como la participación de al menos el 28 por ciento de beneficiarios mujeres y la presencia significativa en municipios con comunidades indígenas.

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Requisitos y apoyos económicos para productores

Los productores interesados deben cumplir con requisitos específicos: poseer hasta 20 hectáreas en tierras de temporal o 5 hectáreas en riego, y en el caso de los apicultores, contar con hasta 100 colmenas. La cantidad de apoyo económico se determina anualmente y varía según el tipo de producto y la superficie de cultivo, con un rango que se extiende desde 7,300 pesos hasta un máximo de 24,000 pesos por persona beneficiaria en el año 2026.

Además, para quienes estuvieron participando en el programa en 2024, existe la posibilidad de acceder al programa Fertilizantes para el Bienestar siempre que no hayan recibido estos insumos en 2025. El procedimiento para acceder al programa incluye una serie de pasos claros: registrarse o actualizar la información en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura, esperar la convocatoria de nuevas incorporaciones emitida por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, acudir al módulo de atención habilitado con la documentación requerida y finalmente recibir la tarjeta del Banco del Bienestar para acceder al apoyo anual.

El gobierno subraya que la atención al sector rural es una prioridad del segundo piso de la Cuarta Transformación, con el objetivo de elevar la producción como motor de crecimiento económico y bienestar familiar. Para cualquier consulta adicional, los productores pueden comunicarse con la línea gratuita 800 TU CAMPO o enviar un correo electrónico al servicio de atención al productor.

Objetivos y contrastes del sistema agroalimentario

Con esta medida, el gobierno busca consolidar un sistema agroalimentario mexicano productivo, justo, saludable, incluyente y sustentable, marcando un contraste con la historia de abandono de los pequeños campesinos y comunidades indígenas. Al combinar incentivos económicos con capacitación y acompañamiento, Producción para el Bienestar, junto con programas complementarios como Sembrando Vida, Fertilizantes para el Bienestar y Precios de Garantía, ofrece una herramienta integral para mejorar los niveles de bienestar de los agricultores de todo el país.