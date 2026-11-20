La Semovi habilita módulos en CDMX para imprimir la Licencia Permanente 2026 los fines de semana sin cita. Conoce direcciones, costos y requisitos oficiales.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México ha reanudado oficialmente los trámites para la obtención de la Licencia Permanente en el año 2026, marcando un hito significativo al abrir el proceso por primera vez a conductores que poseen antecedentes con las categorías A1 y A2. Esta medida busca modernizar el sistema de movilidad y reducir la carga en los servicios públicos tradicionales al priorizar la versión digital del documento oficial.

Disponibilidad Fines de Semana Sin Cita

A partir del 19 de noviembre de 2026, los ciudadanos interesados en solicitar la versión en físico de su licencia pueden acudir a los Módulos de Atención Ciudadana de la Semovi sin necesidad de programar una cita previa, aprovechando los días sábados y domingos. Esta flexibilización horaria está diseñada para que los automovilistas puedan realizar el trámite fuera de su jornada laboral habitual, facilitando el acceso a la documentación oficial necesaria para circular legalmente en la capital.

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Ubicaciones Oficiales y Horarios Específicos

Los tres módulos principales habilitados para este servicio funcionan con un horario específico de 09:00 a 14:00 horas en ambos días del fin de semana, ubicándose en puntos estratégicos de la ciudad para maximizar la accesibilidad. El Módulo San Andrés Tetepilco se encuentra en la calle Andrés Molina Enriquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, código postal 09440, ofreciendo un punto de atención cercano a las zonas del oriente capitalino.

El Módulo Universidad está situado en la Avenida Universidad número 936, en la colonia Santa Cruz Atoyac, código postal 03310, dentro de la alcaldía Benito Juárez, sirviendo como un eje central para los residentes de la zona sur y sur-oriente de la ciudad. Este espacio ha sido seleccionado por su alta visibilidad y facilidad de acceso mediante transporte público, garantizando una experiencia ágil para los usuarios.

El Módulo Central Insurgentes opera en la Avenida Insurgentes Sur número 263, en la Planta Baja de la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, proporcionando un servicio céntrico para quienes se desplazan desde o hacia el centro y poniente de la metrópoli. La selección de estas tres ubicaciones responde a la alta densidad de población y flujo vehicular en estas zonas críticas.

Requisitos y Costo del Documentación Oficial

Para obtener la impresión inmediata de la licencia física, es un requisito indispensable contar previamente con una línea de captura activada y pagada, dado que el costo oficial del documento asciende a 1,500 pesos mexicanos. Los ciudadanos deben verificar que su pago se haya procesado correctamente antes de dirigirse a los módulos, ya que este comprobante es la llave para iniciar la generación del papel oficial.

Además de la confirmación de pago, las personas que ya cuentan con la versión digital descargada en su aplicación móvil CDMX deben presentar la Constancia de Licencia de Conducir Permanente expedida durante el cierre del trámite en línea. Este documento digital contiene el nuevo número único asignado al conductor y es fundamental para vincular la base de datos con la impresión física.

Identificación y Validación de Identidad

La Semovi exige la presentación de una identificación oficial vigente con fotografía para validar la identidad del solicitante y asegurar que el documento impreso se entregue a la persona correcta. Este protocolo de seguridad es ineludible y permite que la entrega de la licencia física se realice de forma inmediata una vez completada la verificación digital y el cruce de datos en el sistema del módulo.

Los funcionarios de los módulos estarán capacitados para resolver dudas menores sobre el estado del trámite, aunque la complejidad técnica de la generación del documento se realiza mediante la validación de la constancia digital previa. Esta medida refuerza la confianza en el sistema digitalizado y minimiza la posibilidad de fraudes o duplicados no autorizados.

Alternativas y Otros Puntos de Atención

Si bien los módulos de fin de semana son la opción más destacada, existen otras vías para la atención ciudadana que los automovilistas pueden considerar si no logran asistir en estos horarios. El Gobierno de México ha confirmado que las Tesorerías Express y los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) continúan siendo puntos de atención válidos en noviembre de 2026.

Adicionalmente, la infraestructura de la Semovi incluye otros módulos móviles y fijos que operan bajo esquemas diferentes, como el Módulo Móvil 5 en la Avenida Nextengo #78, Santa Cruz Acayucan, Azcapotzalco. También están disponibles el Módulo Móvil 11 en El Zarco Avenida 510 #1, Pueblo de San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero, y el Módulo Móvil 18 en Calzada de Tláhuac #5662, San Lorenzo Tezonco, Tláhuac.

Cierre de Proceso y Futuras Implementaciones

La Secretaría de Movilidad ha señalado que el próximo 31 de diciembre de 2026 se habilitarán tres módulos adicionales para atender todas las solicitudes pendientes, cerrando así el ciclo de esta nueva modalidad de emisión. Este calendario establece un punto de control claro para los ciudadanos y permite a la institución gestionar la carga de trabajo de manera eficiente.

La estrategia de combinar la emisión digital con la impresión física opcional representa un avance en la modernización de los servicios gubernamentales de la Ciudad de México. Al permitir que los conductores con antecedentes A1 y A2 accedan a la Licencia Permanente, se integra a un sector mayor de la población en el sistema de movilidad actualizado, reduciendo la brecha tecnológica y administrativa.