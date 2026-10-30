Recaudación tributaria mexicana cae 3,6 % respecto al promedio regional

Informe de la OCDE muestra que México recauda un 17,7 % del PIB, 3,6 % menos que el promedio de América Latina y el Caribe, impulsado por economía informal y bajos ingresos fiscales municipales. Se destacan problemas de actualización catastral, concentración de ingresos en municipios urbanos e industriales y la necesidad de mayor autonomía fiscal local.

El análisis de la capacidad recaudatoria de México, en comparación con el promedio de América Latina y el Caribe, revela un déficit de 3,6 puntos porcentuales, según el último informe de la OCDE sobre estadísticas tributarias.

Este déficit, que sitúa al país en un 17,7 % de recaudación del PIB, se vincula principalmente a una economía informal que limita la incorporación de empresas y trabajadores al sistema fiscal. Entre los impuestos evaluados, se destaca el impuesto predial, cuya recolección se ha visto estancada por la falta de actualización de las bases catastrales.

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Impacto de la mancha urbana en la recaudación en Guanajuato

En el Estado de Guanajuato, por ejemplo, el aumento de la mancha urbana ha provocado que la recaudación por este impuesto no incremente al ritmo de la expansión territorial. El gobierno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha publicado una serie de estadísticas para 2020‑2024 que muestran una correlación positiva entre la recaudación, la densidad poblacional y el potencial económico de cada municipio.

Así, los cinco municipios con mayor recolección de impuestos son León, Celaya, Irapuato, San Miguel de Allende y Silao, localizados en el corredor industrial del Bajío. En contraste, municipios con menos actividad industrial y menor densidad presentan ingresos fiscales muy reducidos. Este fenómeno de concentración fiscal refuerza la desigualdad entre regiones y coloca al gobierno municipal en una posición de escasa autonomía fiscal, dado que la mayor parte de sus ingresos proviene de participaciones y aportaciones federales.

A pesar de la expansión de sus responsabilidades-suministro de agua, alumbrado público, planificación urbana, entre otros-los municipios no cuentan con la capacidad independiente de generar ingresos suficientes para cubrir sus necesidades de gasto. La actualización de las valoraciones prediales se presenta como una medida imprescindible: al elevar el valor de los inmuebles en la base catastral, se incrementaría la infusión de recursos de libre disposición, otorgando mayor independencia a los gobiernos locales.

Influencia de la competencia política en la recaudación predial

Actualmente, la competencia política y la capacidad administrativa local influyen en la recaudación del impuesto predial: los municipios con mayor poder político suelen postergar la actualización catastral, argumentando una menor urgencia por mejorar su base, pero, a la larga, esto perjudica su autonomía fiscal. A nivel nacional, la relación entre la recaudación de impuestos y el desarrollo económico muestra que los municipios más urbanizados e industrializados obtienen mayores ingresos, lo que a su vez dificulta la redistribución de recursos a lugares menos favorecidos.

Las autoridades federales colocan la reforma de la administración tributaria y la mejora de la base catastral como prioridades para equilibrar este desequilibrio. Gasto en servicios públicos básico, salud y seguridad, que dependen de la capacidad tributaria local, podría mejorar significativamente si se logra una recaudación más equitativa y se otorga a los municipios la autonomía necesaria para gestionar sus recursos.

Reforma de la administración tributaria como prioridad federal

En suma, el déficit fiscal de México frente al promedio regional se debe a una combinación de informalidad, sobre concentración de ingresos y escasa autonomía local. Aumentar la recolección mediante la actualización de la base catastral, fortalecer la administración municipal y promover una redistribución más justa pueden representar los importantes pasos hacia un sistema tributario más sólido y equitativo a nivel territorial.