Receta de agua de nuez: cremosa, fresca y perfecta para el calor

Aprende a preparar una bebida casera cremosa y refrescante con sabor a postre, gracias a la combinación de nuez tostada, leche evaporada y condensada, vainilla y canela. Una receta sencilla de la periodista gastronómica Bistronomie.

El agua de nuez es una bebida cremosa , refrescante y sencilla de preparar, perfecta para los días calurosos. Su receta combina la richness de la nuez tostada con la suavidad de la leche evaporada y condensada, redondeada con vainilla y un toque de canela.

Se prepara remojando las nueces en agua tibia para ablandarlas, luego licuándolas con los demás ingredientes. Se puede colar para una textura más fina o dejar con cuerpo. Se sirve con hielo y se puede decorar con nuez picada o canela. Esta bebida casera ofrece un sabor a postre sin ser empalagosa, destacándose por su textura cremosa y perfume tostado, diferente a limonadas o aguas de jamaica.

La periodista gastronómica Bistronomie, con experiencia en medios como Reforma, Uno Tv, El Universal y fundadora de Gastrolab, compartió esta receta que refleja su trayectoria en la comunicación culinaria





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