Rechaza procedimientos estéticos en menores: Senado aprueba dicotomía entre cirugía reconstructiva y estética

El Senado de México aprobó un dictamen prohibiendo cirugías estéticas en menores de 18 años y estableciendo normas estrictas para intervenciones reconstructivas. Se revisan datos alarmantes sobre prácticas quirúrgicas sin autorización, se citan casos trágicos y se informa sobre auditorías de contratos electorales.

La Comisión de Salud del Senado, en una sesión que reunió representantes de distintos grupos parlamentarios, aprobó un dictamen que prohíbe los procedimientos médico‑quirúrgicos con fines estéticos o cosméticos en menores de 18 años.

La norma, que se aplica salvo que la cirugía sea esencial para la reconstrucción y el restablecimiento de la salud y el desarrollo integral del paciente, modifica los artículos 272 bis y 272 bis 1 de la Ley General de Salud. El nuevo decreto contempla ocho propuestas elaboradas por senadores de diversas afiliaciones.

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Restricciones a cirugías estéticas en menores

El presidente de la comisión, José Manuel Cruz Castellanos, explicó que el proyecto resta todas las intervenciones que tengan un carácter puramente estético en niños y adolescentes, salvo las que permitan reparar daños físicos, quirúrgicos o lesiones que comprometan la integridad del organismo. Según el documento, la realización de cirugía plástica estética solo podrá convertirse en un procedimiento aprobado cuando se cuente con una prescripción médica certificada y con evaluaciones interdisciplinarias que avalen la necesidad de cada caso concreto.

El dictamen también señala que las intervenciones reconstructivas que busquen reparar o restaurar partes del cuerpo de menores de edad a causa de enfermedades congenitas, traumatismos o accidentes, así como las que eliminen la pérdida funcional de una zona determinada, deberán ejecutarse de acuerdo con las normas y protocolos vigentes. En este sentido, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez recordó el trágico caso de una joven de 14 años que perdió la vida tras someterse a un procedimiento estético en una clínica de Durango.

La legisladora insistió en que la iniciativa se busca proteger la integridad y la salud de las personas menores de edad y, con los cambios propuestos, se podrá atender de inmediato a recién nacidos con labio leporino o paladar hendido, a menores con quemaduras de la piel, espina bífida u otros diagnósticos que requieran intervención quirúrgica inmediata. El dictamen también recoge datos alarmantes sobre la práctica de cirugías estéticas en México.

Posición mundial en intervenciones cosméticas

Según la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, el país ocupa el tercer lugar mundial en intervenciones estéticas, solo después de Estados Unidos y Brasil, con un promedio de más de 1,36 millones de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos cada año. Maki Esther Ortiz Domínguez, del PVEM, calificó las restricciones como un paso necesario para priorizar la salud de las niñas, niños y adolescentes.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, describió como "escandaloso" el dato de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) que indica que más de la mitad de las intervenciones estéticas son realizadas por personal sin la especialidad médica requerida, y pidió sancionar a quienes lo practiquen sin la preparación adecuada. Paralelamente, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló que dos grupos empresariales, identificados como GC y GHC, acumularon contratos y operaciones por 8 870 000 000 pesos con diversas entidades públicas, en gran parte electorales, entre 2014 y 2026.

Auditoría revela contratos con organismos electorales

En la segunda entrega de los informes de auditoría de la cuenta pública 2025 ante la Cámara de Diputados, el auditor expuso que se ha detectado que 3 790 000 000 pesos de ese monto correspondían a organismos electorales locales. Los contratos con el Instituto Nacional Electoral alcanzaron 430 millones de pesos, lo que representa el 11,3 % del total.

Durante la sesión, Aureliano afirmó que la investigación se desarrollará con independencia, objetividad, rigor técnico y pleno respeto al debido proceso, y que se ha iniciado una investigación de oficio sobre las irregularidades relacionadas con el INE, así como con otros organismos públicos locales, electorales, empresas, proveedores y servidores públicos que pudieran estar vinculados a los hechos. En el análisis de inteligencia se identificaron redes de vínculos entre los grupos y funcionarios, así como conexiones entre servidores públicos y distintas empresas.

Se encontró que proveedores de una de las empresas analizadas trabajaron con factureras cuyas certificaciones fueron revocadas por el trabajo con factureras por 21,3 millones de pesos, y otra empresa de este grupo se encuentra suspendida del padrón de proveedores. También se observaron operaciones entre sociedades pertenecientes a los mismos grupos, es decir, la empresa ganadora subcontrata a una de las que participan en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados.