Manifestantes en Acámbaro confrontan al secretario de Gobierno Jorge Jiménez Lona, exigiendo la cancelación del acueducto Solís-León. El gobernador reitera el diálogo pero prioriza la tecnificación agrícola.

Un grupo de activistas del movimiento No al Acueducto interrumpió la agenda oficial en Acámbaro para exigir la cancelación definitiva del proyecto de infraestructura hídrica Solís-León. Los manifestantes se dirigieron a los patios de la Presidencia Municipal aprovechando la presencia del secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona. Su objetivo principal fue confrontar a la autoridad estatal sobre la falta de respuesta que perciben tras la reciente visita de la gobernadora a la región.

Exigencia de cancelación del acueducto Solís-León

Los integrantes del grupo de presión aseguraron que la ciudadanía sigue firme en su postura de oposición. Consideran que la obra representa un riesgo significativo para el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la zona. Durante el evento, los inconformes se acercaron directamente al funcionario estatal para cuestionarlo sobre la ignorancia de sus solicitudes.

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La protesta se registró inmediatamente después de que concluyera un acto oficial. Los ciudadanos aprovecharon la oportunidad para recordar la visita de la gobernadora al municipio el pasado 19 de septiembre. En aquella ocasión, se conmemoró el 500 aniversario de la fundación de la ciudad, pero ellos argumentan que sus reclamos específicos no fueron atendidos por las más altas autoridades del estado.

Posición de la autoridad estatal y diálogo

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, respondió a las protestas afirmando que el Gobierno del Estado mantiene la disposición de escuchar a todos los sectores involucrados. Reiteró que los canales de comunicación para atender las inquietudes de la población permanecen abiertos. Sin embargo, dejó claro que el diálogo está condicionado a la disposición de las partes para negociar sin imposiciones.

Jiménez Lona señaló que el gobierno estatal no está dispuesto a aceptar la implementación de una obra que la comunidad local considera perjudicial. La posición oficial se centra en mantener la apertura al acercamiento, pero exige que la ciudadanía reconozca el proceso institucional. Los manifestantes, por su parte, no han aceptado propuestas parciales que no incluyan la eliminación total del proyecto hídrico.

Prioridad en la tecnificación del campo agrícola

Durante su intervención, el secretario de Gobierno hizo una distinción importante entre el proyecto del acueducto y las políticas agrícolas. Hizo referencia específica al proceso de tecnificación del campo, aclarando que este esquema es distinto a la construcción de la infraestructura disputada. Esta aclaración buscaba diferenciar las líneas de acción del gobierno estatal.

Jorge Jiménez Lona manifestó explícitamente que los productores agrícolas que no estén de acuerdo con incorporarse al esquema de tecnificación no serán obligados a hacerlo. Esta declaración parece tener como objetivo reducir la tensión con el sector primario, que históricamente se ha opuesto a cambios en el uso de los recursos hídricos. El funcionario buscó tranquilizar a los agricultores sobre su autonomía para decidir sus métodos de producción.

Impacto regional y próximos pasos en Acámbaro

La situación en Acámbaro refleja un conflicto latente entre el desarrollo de infraestructura y la conservación de los recursos naturales locales. El Distrito 011, identificado en los reportes oficiales, sigue siendo un punto clave para las decisiones sobre tecnificación. Mientras el gobierno prioriza la modernización agrícola, los residentes mantienen su rechazo al acueducto Solís-León.

Los habitantes de Acámbaro reiteraron que no aceptarán el proyecto por considerarlo una amenaza para la región. La situación requiere un seguimiento continuo de las negociaciones entre el movimiento ciudadano y las autoridades de Guanajuato. La fecha del 19 de septiembre permanece como un hito en la memoria colectiva del conflicto, marcando el inicio de esta nueva fase de confrontación política y social.