Rechazo ciudadano a Luis Felipe Guerrero Agripino como candidato de Morena en Guanajuato

Manifestantes exigen que Moreno no designe a Luis Felipe Guerrero Agripino como coordinador municipal. Denuncian actos contra la libertad de expresión y malversación durante su rectorado.

Un grupo de ciudadanos en Guanajuato capital ha iniciado una campaña pública para impedir que Luis Felipe Guerrero Agripino sea considerado por el partido Morena como coordinador municipal o aspirante a la alcaldía. Los manifestantes, quienes se definieron como independientes y sin afiliación partidista, exigieron directamente a la Comisión Nacional de Elecciones y otras autoridades electorales correspondientes que excluyan al ex rector de cualquier proceso de designación interna.

Cronología de denuncias contra el ex rector

Los argumentos centrales del rechazo hacia Luis Felipe Guerrero Agripino se fundamentan en su gestión administrativa durante su periodo como rector general, extendido desde 2015 hasta 2023. Los críticos señalan que bajo su liderazgo se incurrió en actos contrarios a la libertad de expresión, destacando un incidente específico ocurrido el 8 de junio de 2023. En esa fecha, el propio Guerrero Agripino encabezó un contingente de aproximadamente 100 personas que irrumpieron sin autorización legal en las instalaciones del Periódico Correo.

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Esta acción represiva fue motivada por las críticas periodísticas que el medio de comunicación emitía contra la administración universitaria. El acto de invasión a las oficinas del diario es citado como prueba fundamental de la falta de respeto a los derechos informativos y la democracia local, constituyendo uno de los pilares principales del posicionamiento público emitido por los ciudadanos organizados.

Gestión financiera y conflictos laborales universitarios

Además de las acusaciones sobre censura, se denuncia el uso indebido de recursos públicos durante la dirección de Guerrero Agripino. Se argumenta que destinó millones de pesos a gastos operativos menores, incluyendo viajes, viáticos, hospedajes, gastos de representación, publicidad institucional y eventos protocolarios. Esta asignación presupuestaria contrasta con la narrativa oficial de escasez de fondos para aumentar la oferta educativa de la universidad en ese mismo periodo.

La administración también enfrentó dos paros estudiantiles significativos, registrados en 2019 y nuevamente en 2023. Durante estas protestas, se reconocieron públicamente diversas deficiencias estructurales y administrativas de la institución bajo su mando. Asimismo, los trabajadores universitarios intentaron constituir una organización sindical independiente para defender sus intereses laborales, pero este objetivo fue obstaculizado activamente por las autoridades administrativas de la institución a cargo del ex rector.

Estrategia de recolección de firmas y contexto político

El grupo de ciudadanos, compuesto por alrededor de 50 miembros, adelantó que conformarán brigadas especializadas para realizar recorridos sistemáticos en distintas zonas de la ciudad. Su objetivo inmediato es recolectar firmas oficiales en contra de la posible postulación de Guerrero Agripino, buscando demostrar apoyo social masivo frente a las autoridades electorales. Armando Herrera, portavoz del movimiento, declaró textualmente: "Como ciudadanía no queremos encontrar en las boletas a personas que hayan traicionado la confianza pública, fallado a las comunidades que deberían servir".

En el escenario político local, la presencia de Samantha Smith, quien también es aspirante a la candidatura de Morena para la alcaldía capitalina, fue observada junto a los manifestantes. Este contexto surge tras la polémica generada por el Túnel de Tradición en Guanajuato, donde Samantha Smith propuso crear un patronato y exigir rendición de cuentas. Por otro lado, Custom Bajío negó oficialmente administrar recursos del erario o concesión para dicha obra, añadiendo complejidad al debate sobre la transparencia y la infraestructura pública en la región.