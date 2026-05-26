Reclamo del ahorro transferido al FPB: cómo recuperar fondos y seguros de pensión

El Fondo de Pensiones para el Bienestar garantiza la seguridad y recuperación del ahorro de jubilados del IMSS y el ISSSTE, ofreciendo un proceso claro y un complemento de pensión basado en el último salario cotizado.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar ( FPB ) se presenta como una alternativa para los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado ( ISSSTE ) que desean recuperar los recursos que le fueron transferidos desde su cuenta AFORE individual.

En particular, el fondo incluye el ahorro para el retiro de personas de 70 años o más en el caso del IMSS y de 75 años o más en el ISSSTE que no tienen una relación laboral vigente y que no registran. Los recursos que se transfieren al FPB se mantienen seguros; no prescriben y los titulares o sus beneficiarios conservan el derecho a reclamarlos en cualquier momento.

Esta seguridad y la reserva de recursos que protege al fondo destaca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Para solicitar la devolución, los jubilados deben contar con su Clave Única de Registro de Población (CURP) o Número de Seguridad Social (NSS). El primer paso consiste en solicitar la reincorporaión de los fondos a la cuenta AFORE original. El proceso es relativamente sencillo, aunque es nuevo y aún se van perfeccionando los pasos a seguir.

Los especialistas afirman que el trámite suele tardar entre cinco y siete días hábiles. Una vez reinstalado el recurso, el beneficiario puede optar por recibir la pensión completa o un complemento de pensión que el FPB calcula en función del salario final cotizado. El complemento está diseñado para asegurar que la pensión no sea inferior al salario último cotizado, siempre y cuando no supere el límite mensual, que en 2024 se sitúa en 17,885.85 pesos mexicanos.

Por ejemplo, si a finales de 2026 el salario promedio de cotización ante el IMSS fuese de 15,000 pesos y el último salario del trabajador se ubiciara en ese promedio, el gobierno otorgaría un complemento por la diferencia, de modo que la pensión final igualara el salario promedio. De igual forma, si el último salario del trabajador fue de 12,000 pesos y la pensión resultante es de 11,500, el complemento cubriría la brecha hasta alcanzar los 12,000, pero no excedería el promedio mensual.

Para ser elegible a este beneficio, el trabajador debe haber iniciado su cotización en el IMSS a partir del 1 de julio de 1997 o en el ISSSTE bajo el régimen de Cuentas Individuales. Además, debe iniciar el trámite de pensión a los 65 años o más, es decir, bajo la modalidad de Vejez, y su monto de jubilación debe ser inferior a su último salario cotizado y no superar el salario mensual promedio registrado.

Cuando los recursos se transfieren al FPB, los recursos de las subcuentas de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV) y de Vivienda del trabajador permanecen bajo la administración del fondo. La ley otorga al FPB la responsabilidad de administrar esos recursos y garantizar el cumplimiento de las reglas establecidas por un Comité Técnico conformado por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Este mecanismo permite a los trabajadores que se encuentran en una etapa de retiro prolongado recuperar sus ahorros de forma segura y, al mismo tiempo, acceder a una pensión que se ajuste a sus ingresos finales





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