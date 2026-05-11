Recomendación de ciencia ficción para espectadores de clásicos

Los clasificados de siempre del género de ciencia ficción son solo un aspecto del que ahora ha evolucionado. Con exploración de la soledad, emociones humanas y vacío existencial, esta película es una joya que toca temas universales mientras se envuelve en un entorno galáctico bien cuidado.

Periodista y fotógrafo mexicano, mi padre me enseñó a apreciar el cine de autor y clásicos de Hollywood, y mi madre me introdujo al mundo del terror, la ciencia ficción y la Época de Oro del cine mexicano.

¿Quieres ver una película de ciencia ficción que te surprenda? Entonces tenemos la recomendación perfecta Si hablamos de ciencia ficción, hay títulos que son leyenda. Ahí están los clásicos de siempre: Alien: el octavo pasajero que nos enseñó que nadie te escucha gritar en el espacio;Pero lo cierto es que el género ha evolucionado. Ya no todo son naves espaciales disparando rayos láser o androides rebelándose contra sus creadores.

La nueva ciencia ficción también explora la soledad, las emociones humanas y el vacío existencial que puede dejar una galaxia muy, muy lejana.profunda y sorprendentemente conmovedora, en una historia donde el espacio exterior es sólo el escenario de un drama muy humano y cautivador. La trama sigue a Jakub, un astronauta que se encuentra en una misión solitaria a millones de kilómetros de casa.

Él lleva seis meses flotando en los rincones más alejados del sistema solar, en una misión de suma importancia para el gobierno checo. Mientras intenta mantener su estabilidade, Jakub empieza a experimentar cosas extrañas. No son alucinaciones, sino una criatura alienígena con forma de araña gigante y muy sabia, llamada Hanuš.

El ser alienígena se convierte en una especie de guía emocional, una criatura que más que invadir la Tierra, ayuda al protagonista a hacer las paces con su pasadobrille no es la espectacularidad visual, sino su capacidad para tocar temas universales como la soledad, la desconexión emocional y la búsqueda de redención, todo envuelto en un entorno galáctico muy bien cuidado. Si eres fan del sci-fi clásico que se enfoca en el aspecto umano, como Interestelar, Gravedad o La llegada, El astronauta es una película que no puedes dejar pasar.

El astronauta tiene la mezcla perfecta de reflexión, belleza visual y narrativa emocional para convertirse en una de esas joyas que te hacen llorar sin que sepas exactamente por qué. Y lo mejor es que está disponible en Netflix, así que sólo basta con abrir la app, buscar el título y dejarte llevar.

Pasaron 24 años para que esta secuela se hiciera realidad y ahora puedes verla en Netflix: 'Gladiador II', el regreso de Ridley Scott al universo más épico del cin





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