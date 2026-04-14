Reconocimiento al Mérito Policial: Honran la Labor de Elementos de la SSC y la FGJ en la Ciudad de México

En una solemne ceremonia, se entregaron medallas y reconocimientos al mérito policial a elementos de la SSC y la FGJ capitalinas. Se honró la labor de los oficiales y se entregaron reconocimientos póstumos a caídos. La oficial Guadalupe Álvarez Sánchez y Mariana Paez Baena destacaron la importancia del reconocimiento. El evento resaltó la valentía y el compromiso de los agentes de seguridad.

En una solemne ceremonia celebrada en el Congreso de la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ) y la Fiscalía General de Justicia ( FGJ ) capitalinas fueron galardonados con medallas y reconocimientos al mérito policial , honrando su destacada labor y valentía en el servicio. La emotiva sesión contó con la presencia de autoridades y familiares, quienes atestiguaron el reconocimiento a la dedicación y sacrificio de los oficiales en la protección de la ciudadanía.

Entre los galardonados se destacó la oficial Guadalupe Álvarez Sánchez, quien narró su experiencia al recibir la medalla, tras haber salvado a una mujer y a su hijo de una agresión, durante la cual incluso fue atacada con un cuchillo. La oficial Álvarez Sánchez expresó que esta distinción es un recordatorio del compromiso inherente a todo policía. Mariana Paez Baena, representante de la FGJ, resaltó que la condecoración es un honor que motiva a los policías a seguir adelante con su vocación, enfatizando que el Mérito Policial es un reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y el compromiso de los servidores públicos.

Además del reconocimiento a los oficiales en activo, la ceremonia incluyó la entrega de 11 reconocimientos póstumos a oficiales caídos en cumplimiento de su deber, honrando su memoria y legado de servicio a la comunidad. Los familiares de los oficiales fallecidos recibieron conmovidos las medallas y reconocimientos en su representación, demostrando el profundo impacto de su sacrificio. Los diputados de las diversas bancadas reconocieron el arduo trabajo, valor y compromiso de las mujeres y hombres uniformados, destacando su papel crucial en la seguridad y el bienestar de la ciudad.

La entrega de estos reconocimientos refleja el compromiso de las instituciones y de la sociedad en su conjunto, por valorar y apoyar la labor de aquellos que arriesgan sus vidas para proteger a los demás, y resalta la importancia de reconocer y honrar la valentía y el sacrificio de los agentes de seguridad. La ceremonia fue un emotivo homenaje a la dedicación, el coraje y el profesionalismo de los elementos de la SSC y la FGJ, quienes día a día trabajan incansablemente para garantizar la seguridad y el bienestar de la población de la Ciudad de México. El evento destacó la importancia de reconocer la labor de los elementos de seguridad en la Ciudad de México. Se entregaron medallas y reconocimientos al mérito policial a oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ). La oficial Guadalupe Álvarez Sánchez relató su valiente actuación al salvar a una mujer y su hijo. Mariana Paez Baena, de la FGJ, enfatizó la motivación que representa este reconocimiento para los policías. Además, se honró la memoria de 11 oficiales caídos con reconocimientos póstumos, entregados a sus familiares. Los diputados de diferentes bancadas elogiaron el trabajo de los uniformados. Este evento subraya el compromiso de valorar y apoyar a quienes protegen a la ciudadanía. La ceremonia fue un sentido homenaje a la dedicación y el coraje de los agentes de seguridad.

Paralelamente a la ceremonia de reconocimientos, se han reportado otras noticias relevantes en el ámbito nacional. Se ha informado sobre la preocupación por un posible aumento en el precio de la tortilla, que podría ser desastroso y contradeciría los objetivos del PACIC, según Banamex. Además, Amnistía Internacional ha pedido que se declare una emergencia nacional en México debido a la crisis de desaparecidos, respaldando al Comité de la ONU.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado denuncias ante la FGR contra casinos relacionados con el Cártel del Noreste, que fueron sancionados por Estados Unidos. La FGR está investigando el feminicidio de Liliana, hermana de Cristina Rivera Garza, según declaraciones de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien rechaza la impunidad en este delito. En otro orden de noticias, Pemex ha activado un operativo de limpieza debido a un nuevo derrame, esta vez en Poza Rica, causado por las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento de cárcamos.

Adicionalmente, se reporta un acuerdo entre el Metro y su sindicato, con usuarios destacando la disminución de las filas y tiempos de espera más cortos, como lo demuestra el comentario 'hoy avanzó rápido'.





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