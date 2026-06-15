Récord histórico de la Liga BBVA MX para el Mundial 2026

La Liga BBVA MX establece un nuevo récord con 26 jugadores convocados para el Mundial 2026, superando las cifras de Qatar 2022 y Rusia 2018, destacando la importante aportación de la selección mexicana.

El evento más importante a nivel deportivo a lo largo del año ha dado inicio: la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Este torneo ha generado un gran impacto en las últimas décadas, especialmente tras la sorpresiva eliminación en la fase de grupos.

Esta situación también ha influido directamente en los jugadores de la liga local. En cuanto a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, esta presenta una mejora significativa para la Liga BBVA MX en comparación con Qatar.

Para el Mundial 2026, la Liga BBVA MX puede presumir un total de 26 futbolistas que juegan en el fútbol mexicano y que representarán a sus respectivos países en el evento que dará comienzo este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca. Dicha cifra representa un nuevo récord para la primera división azteca, superando en tres elementos a la edición de Qatar 2022 y en cuatro a Rusia 2018.

Lógicamente, la selección que más jugadores aporta a la liga es México, destacando elementos como Raúl Rangel, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Erik Lira y Gilberto Mora. Detrás del cuadro nacional aparece Panamá con cuatro figuras, entre las que se encuentra Adalberto Carrasquilla





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