Récord Histórico de Ventas Automotrices en México durante el Primer Cuatrimestre de 2026

La industria de vehículos ligeros en México alcanza una cifra sin precedentes superando las 500 mil unidades vendidas entre enero y abril de 2026.

El sector automotriz en México ha alcanzado un hito sin precedentes durante el primer cuatrimestre del año 2026, consolidándose como uno de los motores más dinámicos de la economía nacional.

Según los datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la comercialización de vehículos ligeros logró superar la barrera psicológica y estadística del medio millón de unidades, registrando un total de 500,512 autos vendidos entre los meses de enero y abril. Este logro representa la mayor cifra de ventas para un primer cuatrimestre en toda la historia registrada de la industria en el país.

Al analizar el crecimiento porcentual, se observa un incremento del 4.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que demuestra una resiliencia notable y una demanda sostenida por parte de los consumidores mexicanos. Es fundamental destacar que este volumen de ventas no solo supera los indicadores recientes, sino que deja atrás el récord previo establecido en el año 2017, periodo en el cual se habían comercializado 493,823 unidades.

Este avance del 1.4% sobre la marca anterior subraya una tendencia alcista que refleja la recuperación y expansión del mercado interno, impulsado posiblemente por mejores condiciones de financiamiento y una oferta de vehículos más diversificada que atrae a diversos segmentos de la población. Para obtener una visión más completa y precisa de la realidad del mercado, es necesario integrar la información de aquellas marcas que no reportan sus cifras directamente al INEGI, tales como BYD, GAC, Chirey y otras firmas emergentes.

Al incorporar estos datos, el panorama se vuelve aún más optimista, situando las ventas del mes de abril de 2026 en 126,913 unidades, lo que representa un salto anual del 8.5% respecto a abril de 2025. Este dato confirma que abril se ha convertido en el mes con mayor volumen de ventas registrado para este periodo específico en la historia.

En términos acumulados para el cuatrimestre, la cifra total se elevaría a 532,812 unidades, reflejando un crecimiento anual consolidado del 5.8%. Estas cifras son respaldadas por análisis adicionales de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), quienes reportaron que la venta de autos ligeros en abril ascendió a 118,859 unidades, con un crecimiento del 8.6%.

Este rendimiento supera incluso el récord del abril de 2016, cuando se vendieron 118,754 autos, evidenciando que la industria ha entrado en una fase de expansión agresiva y sostenida que redefine las expectativas de crecimiento para el resto del año fiscal. En cuanto al desempeño individual de los fabricantes, se observa una dinámica competitiva sumamente intensa, especialmente con la irrupción y consolidación de las marcas chinas.

Empresas como Geely, Changan y Jetour, junto con SOUEAST, han mostrado un músculo financiero y comercial impresionante, registrando crecimientos de triple dígito que han sacudido el mercado tradicional. No obstante, este crecimiento no ha sido uniforme para todas las firmas asiáticas, ya que marcas como Great Wall Motors y MG han experimentado una disminución en sus volúmenes de ventas, lo que sugiere que el consumidor mexicano se está volviendo más selectivo con las propuestas de valor.

Por otro lado, el grupo Stellantis ha logrado un avance significativo del 15.8%, impulsado principalmente por la fuerza de su marca RAM, que sigue dominando el segmento de camionetas. En el caso de Nissan, que se mantiene como el líder absoluto en comercialización dentro del territorio mexicano, su crecimiento fue marginal, situándose en un 0.1% durante abril, lo que indica que ha alcanzado un techo de mercado considerable.

Mientras tanto, General Motors y Volkswagen mostraron una salud robusta con incrementos del 6% y 5% respectivamente. Finalmente, la operación de Toyota Motor Sales y Lexus de México sigue fortaleciéndose, habiendo comercializado 10,713 vehículos en el periodo, lo que les permite mantener una cuota de mercado acumulada del 8.1 por ciento, asegurando su relevancia en un entorno altamente volátil y competitivo





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