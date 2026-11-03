Recorte de 5000 millones al INE en el PEF 2027

La Cámara de Diputados propone reducir 5000 millones de pesos al presupuesto del INE para 2027, redirigiendo fondos a Segob, SEP, SICT y Semarnat.

La Cámara de Diputados ha comenzado a circular un dictamen que establece modificaciones sustanciales al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) correspondiente al año 2027. Este documento oficial, difundido durante el fin de semana reciente, señala claramente la intención legislativa de aplicar una reducción drástica en los recursos financieros asignados al Instituto Nacional Electoral (INE). La propuesta concreta indica un recorte específico de 5,000 millones de pesos respecto a la cantidad originalmente solicitada.

Propuesta de Reducción Presupuestaria al INE

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con sede en el Congreso de San Lázaro, ha formulado la sugerencia formal para ajustar las finanzas del organismo electoral. Según el dictamen, el monto aprobado para el INE durante el próximo ejercicio fiscal se establecerá en 37,274 millones de pesos. Esta cifra representa exactamente 5,000 millones de pesos menos de lo que se había propuesto inicialmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027. El contexto de esta decisión política se intensifica debido a la atención mediática reciente sobre el Instituto Nacional Electoral tras el escándalo involucrando a Guadalupe Taddei.

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Distribución de Fondos Redirigidos a Otras Secretarías

El dictamen detalla explícitamente cómo se distribuirán los recursos liberados mediante este recorte entre cuatro ramas administrativas clave del gobierno federal. Para la Secretaría de Gobernación (Segob), se destinan 300 millones de pesos adicionales enfocados en fortalecer los subsidios para acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Por otro lado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) recibirá un incremento de 700 millones de pesos dirigidos específicamente a la Agencia Federal de Aviación Civil.

En el ámbito educativo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) verá incrementado su presupuesto en 3,000 millones de pesos para financiar el programa La Escuela es Nuestra. Este esquema, creado en el año 2019, mantiene su estatus como prioridad desde el sexenio anterior. Finalmente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) obtendrá un aumento de 1,000 millones de pesos para reforzar tanto al sector central como a seis subsectores específicos dentro de su estructura operativa.

Impacto Financiero Detallado en Medio Ambiente y Contexto Electoral

Dentro de la asignación para Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente emerge como la entidad más beneficiada con 200 millones de pesos adicionales. Le sigue la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que recibirá 189 millones de pesos extra. Es importante notar que, a pesar de estos ajustes presupuestarios internos, el próximo año el INE enfrentará un aumento general en sus recursos totales debido a las elecciones previstas. En dichos comicios se elegirán diputaciones federales, 17 gubernaturas estatales, así como congresos locales y autoridades municipales.

El marco macroeconómico del PEF contempla recursos totales por 10.63 billones de pesos para el siguiente año, lo que implica un crecimiento marginal de apenas 1.1% en comparación con lo aprobado para el año actual. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, ha establecido una cronología clara para la aprobación final. Se espera que el debate principal ocurra entre el 9 y el 13 de noviembre, con la intención de concluir la discusión amplia y aprobar el presupuesto antes de la fecha límite legal del 15 de noviembre.