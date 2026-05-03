Recuerdos del Mundial México 86: Un Viaje a Través de los Souvenirs

Un recorrido nostálgico por los souvenirs que se vendieron durante el Mundial de Fútbol de México 1986, desde playeras y gorras hasta objetos conmemorativos de lujo. Un vistazo a la fiebre consumista que invadió el país durante el torneo.

El Mundial de México 1986, un evento que marcó a generaciones, no solo por la emoción de los partidos y la victoria de Argentina, sino también por la explosión de souvenirs y recuerdos que inundaron el país.

Desde semanas antes del pitido inicial, una verdadera fiebre consumista se apoderó de las calles, especialmente alrededor de los estadios sede. Los puestos ambulantes, las tiendas oficiales y hasta los grandes almacenes se llenaron de productos alusivos al torneo, ofreciendo una amplia gama de opciones para todos los bolsillos y gustos. La mascota del mundial, Pique, se convirtió en un ícono omnipresente, estampada en gorras, playeras, llaveros y una infinidad de objetos.

Los turistas, ansiosos por llevarse un pedazo de México, y los aficionados locales, deseosos de atesorar el recuerdo de un evento histórico, se agolpaban en busca del souvenir perfecto. La variedad de productos era asombrosa. Se podían encontrar desde sencillas estampas y parches, accesibles para todos, hasta costosas placas conmemorativas y figuras de alambre que representaban a los jugadores. Los precios, por supuesto, variaban considerablemente.

Una gorra de poliéster con el logo de México 86 podía costar mil 450 pesos de la época, mientras que un balón con los rostros de los seleccionados mexicanos alcanzaba los 28 mil pesos. Los organizadores del mundial intentaron, sin éxito, controlar la venta de souvenirs fuera de los estadios, buscando monopolizar el negocio a través de la renta de quioscos.

Sin embargo, la iniciativa popular y el ingenio de los vendedores ambulantes prevalecieron, ofreciendo una alternativa más económica y diversa. La explanada del Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, se convirtió en un mercado vibrante y colorido, donde se ofrecía de todo, desde banderines y trompetillas hasta comida y bebidas.

La publicidad de las tiendas departamentales y las tiendas oficiales del mundial mostraba una amplia gama de productos de lujo, como adornos de cristal grabados con los escudos de cada selección participante, platones conmemorativos con las 24 banderas de los países y la mascota Pique, y ceniceros de porcelana. Estos objetos, destinados a un público más pudiente, representaban una inversión considerable en aquel entonces.

Sin embargo, la mayoría de los aficionados se conformaban con souvenirs más modestos, como llaveros, calcomanías, matracas, pelotas y gorras. La atmósfera en las afueras de los estadios era electrizante, con miles de personas cargadas de banderas tricolores, viseras y otros objetos con motivos del mundial. El Mundial de México 1986 no solo fue un evento deportivo inolvidable, sino también un fenómeno cultural y comercial que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de México.

Los souvenirs de aquel mundial, hoy en día, son tesoros que evocan la pasión, la alegría y el orgullo de una nación que vivió un momento histórico





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