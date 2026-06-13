Recupera el ahorro de tu subcuenta de vivienda del Infonavit al jubilarte

Descubre cómo los trabajadores que cotizaron al IMSS pueden reclamar el dinero acumulado en la subcuenta de vivienda del Infonavit al cumplir 60 años o más, los requisitos, documentos y diferencias entre la Ley 73 y la Ley 97.

Muchas personas que durante años trabajaron cotizando al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) nunca solicitaron un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ).

Lo que muchos desconocen es que, como consecuencia de esas cotizaciones, se generó un ahorro en la subcuenta de vivienda, un fondo que sigue perteneciendo al trabajador y que, al cumplir ciertos requisitos, puede ser reclamado. Si ya tienes 60 años o estás próximo a jubilarte, es el momento de averiguar si cuentas con recursos acumulados que no has dispuesto.

La subcuenta de vivienda es un ahorro constituido por las aportaciones que realiza el patrón, equivalentes al cinco por ciento del Salario Diario Integrado del empleado registrado en el IMSS. Estas aportaciones son administradas por el Infonavit, que las protege, les genera rendimientos y las mantiene disponibles para el trabajador.

Cuando el trabajador no utilizó un crédito hipotecario, el dinero permanece a su nombre y puede estar distribuido en tres fondos diferentes según el periodo de cotización: el Fondo de Ahorro 1972‑1992, la Subcuenta de Vivienda de 1992‑1997 y la Subcuenta de Vivienda vigente desde julio de 1997 hasta la actualidad. Por ello, una persona puede tener recursos en uno, dos o los tres fondos sin saberlo.

La legislación del Infonavit establece que el ahorro de la subcuenta de vivienda es imprescriptible; es decir, el derecho a reclamarlo no caduca con el tiempo. Incluso si esos recursos fueron transferidos a otro organismo, el titular o sus beneficiarios conservan la facultad de solicitarlos siempre que cumplan con los requisitos legales.

Para iniciar el trámite es indispensable contar con una resolución de pensión emitida por el IMSS, que puede derivarse de vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez o incapacidad parcial o total igual o superior al cincuenta por ciento. La forma en que se devuelve el dinero depende del régimen bajo el cual se haya pensionado el trabajador.

Quienes se pensionan bajo la Ley 73 pueden recibir la totalidad de los recursos en una sola exhibición, siempre que no tengan un crédito activo con el Infonavit. En cambio, los afiliados a la Ley 97 ven integrado el saldo de la subcuenta al monto administrado por su Afore, lo que influye en el cálculo de la pensión mensual.

Los recursos correspondientes al Fondo de Ahorro 1972‑1992 deben solicitarse directamente ante el Infonavit, mientras que los demás pueden tramitarse a través de la Afore o del propio Infonavit, incluso en línea mediante la firma electrónica del SAT. Los documentos habituales para el proceso son: la resolución de pensión del IMSS, un estado de cuenta bancario con CLABE vigente no mayor a dos meses, la CURP, RFC y Número de Seguridad Social con datos coincidentes, y la constatación de que no se tiene un crédito vigente con el Infonavit.

La consulta del saldo se puede hacer mediante la plataforma Mi Cuenta Infonavit, la aplicación móvil del instituto o en los kioscos de autoservicio. Conocer este saldo antes de iniciar la jubilación permite identificar un ahorro que aún está pendiente de devolverse. Si al llegar a los setenta años el trabajador aún no ha reclamado su saldo, el Infonavit tiene la obligación de informarle sobre la existencia de esos recursos y el procedimiento para recuperarlos.

Aunque el dinero pueda haberse transferido al Fondo de Pensiones para el Bienestar, el derecho de reclamación sigue vigente. El titular puede acudir a un Centro de Atención a Pensionados y Devoluciones, presentar la documentación requerida y solicitar la devolución.

Por ello, es fundamental que los trabajadores que cotizaron toda su vida y nunca solicitaron un crédito hipotecario revisen su subcuenta de vivienda; podrían descubrir un ahorro significativo que, bajo las condiciones establecidas por la ley, sigue siendo suyo y es posible recuperar





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