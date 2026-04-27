Recuperación Lenta y Desigual en el Sector de la Construcción

El valor de la producción de empresas constructoras en México crece 0.3% en febrero, marcando cinco meses consecutivos de aumento, pero a un ritmo menor que al inicio del año. La inversión pública aún no impacta, mientras la privada comienza a despuntar.

El sector de la construcción en México muestra signos de una recuperación lenta y desigual, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

Si bien el valor de la producción de las empresas constructoras experimentó un aumento del 0.3% en febrero, marcando el quinto mes consecutivo de crecimiento, este ritmo es significativamente menor que el observado a principios de año, cuando se registró un incremento del 0.6%. Esta desaceleración, aunada a una caída anual del 0.8%, sugiere que la recuperación del sector no está ocurriendo al ritmo esperado.

La inversión pública, impulsada por los ambiciosos proyectos ferroviarios del gobierno federal, aún no se ha traducido en un impacto positivo tangible en la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC). Sin embargo, se observa un incipiente repunte en la inversión privada, lo que podría ser un factor clave para la futura recuperación del sector. El análisis detallado de los diferentes segmentos de la construcción revela un panorama heterogéneo.

La edificación, impulsada principalmente por el sector privado y que representa el 46% del valor total de la obra, creció un modesto 0.1% en febrero, revirtiendo tres periodos consecutivos de contracción. Por otro lado, las obras de transporte y urbanización, que incluyen proyectos de infraestructura pública como trenes, carreteras y aeropuertos, también mostraron una desaceleración, con un crecimiento del 0.2% en febrero, en comparación con el 0.8% registrado en enero y el notable aumento del 9.8% en diciembre de 2025.

El segmento de otras construcciones, que comprende instalaciones en edificaciones y trabajos auxiliares, experimentó una caída del 0.6% en relación con enero. En contraste, las obras de electricidad y telecomunicaciones registraron un aumento significativo del 4.1%, mientras que las relacionadas con petróleo y petroquímica subieron un 0.7%.

En cuanto al empleo, la ENEC indica un ligero aumento del 0.2% en el personal ocupado total en las empresas constructoras a nivel mensual, aunque a nivel anual se observó una disminución del 2.9%. Las horas trabajadas también disminuyeron, tanto a nivel mensual (-0.2%) como anual (-3.4%), mientras que las remuneraciones medias reales cayeron un 0.3% en comparación con enero, pero crecieron un 2.3% en comparación con el año anterior.

Las expectativas de una pronta recuperación, expresadas por el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez Jaled, se basan en proyecciones de crecimiento del 1.5% para este año y del 1.8% en 2027. Sin embargo, el presidente de la CMIC enfatizó la necesidad de certeza regulatoria, reglas claras y una planificación a largo plazo para consolidar la recuperación.

A pesar de las señales alentadoras, la realidad actual muestra que la recuperación del sector es gradual y enfrenta desafíos importantes. La falta de un impacto inmediato de la inversión pública en los proyectos ferroviarios, combinada con la desaceleración en algunos segmentos clave de la construcción, sugiere que la recuperación total del sector podría tomar más tiempo de lo previsto.

La inversión privada, aunque en aumento, aún no es suficiente para compensar la caída en la inversión pública y la contracción en otros segmentos. El futuro del sector de la construcción en México dependerá de la capacidad del gobierno para generar un entorno favorable a la inversión, promover la certeza regulatoria y garantizar una planificación a largo plazo que impulse el crecimiento sostenible del sector





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