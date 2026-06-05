Recursos de Manos a la Obra permitirán culminar el Bulevar de la Libertad y dinamizar el turismo regional

El programa estatal Manos a la Obra financiará los 2.7 km pendientes del Bulevar de la Libertad, cerrando el megaproyecto que conecta San Miguel de Allende con Dolores Hidalgo y Comonfort, y se espera que impulse la economía y el turismo en la zona norte del estado.

San Miguel de Allende está a punto de cerrar una de sus obras más ambiciosas con la llegada de los recursos del programa estatal Manos a la Obra.

Gracias a este financiamiento se podrán cubrir los 2.7 kilómetros que aún quedan pendientes del Bulevar de la Libertad, el corredor vial que enlaza a San Miguel de Allende con los municipios de Dolores Hidalgo y Comonfort. El proyecto, que ya se encuentra casi completado en un 95 %, había sufrido retrasos debido a conflictos sobre derechos de vía y a la presencia de asambleas ejidales que dificultaron los trabajos de la constructora.

Con la inyección de fondos, la gobernadora Libia García Muñoz Ledo podrá cumplir el compromiso adquirido con los ciudadanos de San Miguel, garantizando la finalización de la infraestructura que se espera sea un motor de desarrollo para la región norte del estado. El impacto esperado del Bulevar de la Libertad tras su conclusión es múltiple.

En primer lugar, reforzará la conectividad entre San Miguel de Allende, una ciudad reconocida internacionalmente por su oferta cultural y turística, y Dolores Hidalgo, cuna de la independencia mexicana, así como Comonfort, otro polo emergente de turismo regional. Los funcionarios locales, encabezados por el secretario de Desarrollo Económico, Javier Trejo Pureco, subrayaron que la obra permitirá a los visitantes desplazarse de forma más segura y rápida, reduciendo los tiempos de traslado y favoreciendo la circulación de flujos económicos.

En términos de inversión, se estima que la mejora de la infraestructura estimulará la derrama de miles de millones de pesos anuales, diversificando la economía que tradicionalmente ha dependido del turismo local de San Miguel. Además, la conclusión del Bulevar de la Libertad se enmarca dentro de una estrategia más amplia de descentralización del turismo y de los recursos públicos.

Las autoridades han manifestado que, al facilitar el acceso a los atractivos de Dolores Hidalgo -como su famosa cerámica, sus iglesias históricas y sus festividades- se incentivará la visita de los turistas que llegan a San Miguel a explorar otras localidades cercanas. Este efecto multiplicador no solo aumentará los ingresos de los negocios locales, sino que también generará empleos directos e indirectos en sectores como la hostelería, la gastronomía y los servicios de transporte.

En resumen, con la puesta en marcha de los últimos 2.7 kilómetros, el Bulevar de la Libertad pasará de ser una obra inconclusa a convertirse en la columna vertebral de una red turística y económica que beneficiará a todos los municipios involucrados





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