Red Bull deja espacio a Ayumu Iwasa en la Práctica Libre 1 del GP de México

Max Verstappen se ausenta de las Prácticas Libres 1 del Gran Premio de México y su segunda posición en el RB22 es ocupada por el joven piloto de reserva Ayumu Iwasa. La escudería Red Bull y otros equipos permiten que los talentos emergentes practiquen en la exigente pista del Autódromo Hermanos Rodríguez como parte de su estrategia de desarrollo.

El Gran Premio de México de Fórmula 1 ha anunciado cambios inesperados en la alineación de las Prácticas Libres 1, con Max Verstappen retirándose de la sesión tras una decisión tomada por Red Bull Racing.

El piloto holandés hará una pausa en este primer bloque y el mando de su monoplaza será asumido por el joven corredor japonés Ayumu Iwasa, quien forma parte del programa de reservas de la escudería. Iwasa, que tiene una enorme trayectoria en categorías de desarrollo, se mostró entusiasmado ante la oportunidad de conducir el RB22, el vehículo de Red Bull, en el histórico Autódromo Hermanos Rodríguez.

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"Estoy muy emocionado por subirme de nuevo al RB22 en México este fin de semana. Es mi segunda ocasión conduciendo en este circuito y la experiencia del año pasado será de gran ayuda. Podré empezar a trabajar a pleno rendimiento desde el primer momento", afirmó Iwasa, resaltando la pasión que despierta el circuito entre los aficionados y la posibilidad de enfrentarse a la altitud que complica las carreras.

La decisión de Red Bull no solo se reduce a dar mérito a su piloto de reserva, sino también a aprovechar la particularidad del trazado, que exige un dominio tanto de la conducción como de la estrategia de neumáticos, desafiando a los jóvenes en una de las pistas más exigentes del calendario. En paralelo, la mesa de carreras del GP de México ha visto cómo otras escuderías siguen el mismo patrón, privilegiando la experiencia de sus coches de Fórmula 1 con los talentos emergentes.

Otras escuderías prueban a pilotos jóvenes

Mercedes, Alpine, Haas, Audi, Williams, Aston Martin, y Cadillac han decidido que sus jugadores titulares permanecerán fuera de la pista, dejando que la próxima generación ocupe los asientos. Cadillac, por ejemplo, ha sacado a Valtteri Bottas y lo ha sustituido por el piloto de Fórmula 2 Colton Herta, mientras que el equipo de Red Bull ha reemplazado a Frederik Vesti por Andrea Kimi Antonelli, cuya participación se piensa en otro momento del campeonato.

La agenda para la fiesta Fórmula 1 en México incluye un calendario repleto: las Prácticas Libres 1 comenzarán a las 12:30 del viernes, seguidas por la segunda sesión a las 16:00. La tercera sesión de entrenamiento se celebrará el sábado a las 11:30, seguida de la clasificación a las 15:00, y el Gran Premio propiamente dicho acontecerá el domingo a las 14:00.

Checo Pérez busca su tercera centena

De cara al día de la carrera, el legendario piloto mexicano Checo Pérez buscará completar su 300.º Gran Premio y competir por el primer punto de la temporada para Cadillac. Su presencia, aun cuando no compite en las sesiones iniciales, añade una dimensión especial al evento y promete emoción tanto para los seguidores del deporte como para el público local.

Con las pruebas ya en marcha y la carrera anunciada, los aficionados están ansiosos por saber cómo se desarrollarán las estrategias de los equipos ahora que sus futuros talentos han sido puestos al frente de los monoplazas, experimentando la presión y la velocidad de la pista de México. La expectativa se mantiene alta, pues la combinación de la altitud, el clima y la arquitectura del circuito podrían alterar los planes típicos de los equipos y dejar espacio a que los nuevos pilotos demuestren su valía y persigan sus propios retos en la temporada 2026.