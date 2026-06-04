Red de empresas sin experiencia obtiene contratos por 2,314 mdp de CONAGUA durante gobiernos de AMLO y Sheinbaum

Un reportaje de MCCI revela que una red de diez compañías, sin antecedentes en ingeniería hidráulica y vinculadas a la notaría del senador Adán Augusto López Hernández, recibió miles de millones de pesos de la CONAGUA en obras prioritarias. Funcionarios cercanos a la 4T, incluida la hija de la secretaria de Gobernación, adjudicaron y supervisaron estos contratos.

Un reportaje de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ( MCCI ) reveló que durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum , una red de diez compañías, sin experiencia en construcción de obras hidráulicas y que simulan competencia entre sí, obtuvo contratos por 2 mil 314 millones de pesos de la Comisión Nacional del Agua ( CONAGUA ).

La investigación detalla que el epicentro de esta red es Ferroclin U&Q, empresa constituida en la notaría del exgobernador de Tabasco y actual senador Adán Augusto López Hernández, e incluida en la lista de factureras definitivas del SAT tras recibir más de 329 millones de pesos de la CONAGUA entre 2019 y 2023. Las obras más cuantiosas se asignaron en proyectos hídricos prioritarios como la presa Santa María en Sinaloa, la ampliación del distrito de riego del pueblo Yaqui en Sonora y el distrito de riego de la presa Picachos en Sinaloa.

La red comparte accionistas, gerentes, comisarios y administradores entre las diez empresas. La asignación y supervisión de estos contratos estuvo a cargo de un grupo de altos funcionarios de CONAGUA, muchos de ellos antiguos miembros de la Ayudantía de AMLO y cercanos a la cúpula de la 4T. Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, dirigió la Gerencia de Recursos Materiales entre octubre de 2020 y mayo de 2021, área que otorgó 38 de los 42 contratos detectados.

Tras su salida, Ángel Manuel Medel Ríos encabezó esa gerencia hasta diciembre de 2024. En conjunto, ambos funcionarios asignaron casi el 80% del monto total (mil 841 millones de pesos). En junio de 2021, López Obrador nombró a Martínez Rodríguez titular de la Subdirección General de Administración de CONAGUA, desde donde supervisó los contratos que Medel Ríos asignaba.

Ella dejó ese puesto en abril de 2023 y fue reemplazada por José Antonio Zamora Gayosso, otro exmiembro de la Ayudantía de AMLO, quien continúa en el cargo. En el gobierno de Claudia Sheinbaum, con Zamora Gayosso al frente de las finanzas de CONAGUA, la red siguió recibiendo contratos desde la Gerencia de Recursos Materiales, ahora bajo la titularidad de Mariana Puig López, ex tesorera de la Cámara de Diputados.

A pesar de estar catalogada como empresa fantasma por el SAT, Ferroclin U&Q sigue participando en licitaciones de CONAGUA. El reportaje también incluye el caso de Jylco Construcciones, empresa que obtuvo un contrato de 177 millones de pesos en mayo de 2021 para construir dos kilómetros del canal principal de la margen izquierda del río Presidio en Sinaloa.

La compañía fue fundada por Marco Antonio Juárez Altamirano, un arquitecto de Acapulco que murió en febrero de 2022 por COVID-19 en situación económica difícil, sin que él ni su familia supieran que su empresa se había convertido en contratista millonaria del gobierno federal. Para el momento del contrato, Jylco ya había caído en manos de empresarios tabasqueños.

La investigación subraya la falta de experiencia de estas empresas en obras hidráulicas y la simulación de competencia en los procesos de licitación, en un contexto de opacidad y posible conflicto de interés en la gestión de los recursos hídricos federales





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