Red Feminista de León exige transparencia a la Asociación de Urgencias Pediátricas

La Red Feminista de León exige explicaciones públicas a la Asociación de Urgencias y Emergencias Pediátricas por la participación de acusados de violencia.

La Red Feminista de León ha presentado una exigencia formal dirigida a la Asociación de Urgencias y Emergencias Pediátricas, solicitando una justificación pública detallada sobre la presencia de individuos señalados por ejercer violencia contra mujeres dentro de su organización. Este llamado a la rendición de cuentas surge como respuesta directa a la participación de un hombre con una sentencia condenatoria por violencia sexual, la cual fue emitida en el año 2025, en actividades clave relacionadas con el congreso realizado recientemente en la ciudad de León.

Caso del congreso pediátrico en León

El documento emitido por la organización feminista manifiesta una profunda preocupación institucional respecto a la presencia de personas con antecedentes judiciales firmes y múltiples señalamientos por violencia en espacios diseñados para la formación y actualización profesional de médicos. La asociación de especialistas, cuya misión está intrínsecamente ligada a la atención de la salud de niñas, niños y adolescentes, es cuestionada por permitir que figuras con estas cargas legales participen activamente en sus eventos de aprendizaje continuo, lo que ha generado un debate ético significativo en la comunidad local.

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Según los detalles proporcionados en el pronunciamiento oficial, el hombre objeto de estas denuncias se encuentra actualmente en libertad bajo una situación jurídica compleja que incluye un amparo relacionado con su estatus legal. La Red Feminista ha aclarado explícitamente que la existencia de este recurso legal no elimina los antecedentes judiciales existentes ni minimiza el daño causado a las víctimas, por lo que consideran imperativo que la asociación pediátrica explique los criterios éticos y profesionales que habilitaron dicha participación en un evento de esta envergadura.

El posicionamiento público también identifica directamente al actual presidente de la asociación, señalándolo como una figura cuya conducta ha sido objeto de cuestionamientos públicos por actos de violencia. Adicionalmente, se reporta que este presidente actuó como testigo a favor del expresidente durante los procesos judiciales relacionados con estos hechos, lo que ha intensificado las críticas sobre la cultura de protección interna dentro de la agrupación médica en León.

Presuntos intentos de silenciar denuncias

La organización feminista ha denunciado que tanto el expresidente como el actual presidente han promovido acciones legales contra sus denunciantes, presentando demandas por extorsión bajo la alegación de que los señalamientos de violencia responden a un supuesto interés económico malicioso. A pesar de estas iniciativas legales, la Red Feminista ha informado que dichas demandas no han prosperado en los tribunales, lo que sugiere la falta de fundamento en los argumentos de defensa de los líderes de la asociación pediátrica.

Además, se ha señalado que estas acciones legales emprendidas contra las mujeres que denuncian pueden interpretarse como mecanismos estratégicos de intimidación y desgaste psicológico. La organización advierte que estas prácticas generan condiciones de revictimización severa y crean barreras significativas que obstaculizan el acceso efectivo a la justicia, perpetuando un ciclo de impunidad que afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables en la región de León.

En su comunicado, la Red Feminista aclaró cuidadosamente que su intención no es sustituir los procesos judiciales ni vulnerar el derecho fundamental a la defensa y la presunción de inocencia legal. Sin embargo, hicieron hincapié en que las asociaciones profesionales tienen una responsabilidad ética superior respecto a la trayectoria y conducta de quienes ocupan cargos de representación, especialmente cuando estas figuras participan en eventos que afectan a la comunidad médica y a los pacientes.

Exigencia de revisión independiente

Entre las demandas concretas presentadas, la organización solicita que la asociación emita un pronunciamiento público que aborde específicamente la participación del expresidente y del actual presidente, así como los antecedentes y señalamientos relacionados con ambos individuos. Se requiere también que se expliquen detalladamente los criterios éticos y profesionales utilizados para permitir su participación en el congreso, garantizando transparencia en los procesos de selección de ponentes y autoridades.

Asimismo, la Red Feminista ha pedido una revisión independiente de los hechos y de los cargos de representación dentro de la asociación pediátrica, buscando procedimientos transparentes que permitan identificar posibles conflictos de interés o redes de protección. Esta solicitud incluye la obligación de revisar y actualizar los estatutos y reglas de convivencia interna de la organización para asegurar que se alineen con los estándares más altos de integridad y respeto a los derechos humanos.

La organización también instó a la asociación a adoptar y publicar protocolos claros y efectivos contra la violencia sexual y de género, establecidos como condiciones esenciales para el funcionamiento de cualquier institución de salud. Estas medidas deben garantizar espacios profesionales libres de violencia, donde el prestigio académico y las relaciones institucionales no se utilicen para otorgar legitimidad o protección frente a los señalamientos, asegurando la seguridad y confianza de quienes reciben los servicios pediátricos.