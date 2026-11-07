Redadas de ICE aumentan en zonas demócratas de Texas tras elecciones

Activistas reportan incremento en operaciones migratorias en Texas tras las elecciones. Alcaldes como el de Houston limitan la cooperación local con ICE, generando debate sobre la estrategia de deportaciones.

Las redadas de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado de Texas han experimentado un aumento significativo en las semanas posteriores a las elecciones legislativas intermedias. Esta escalada en las operaciones de detención ha generado un intenso debate político y social, especialmente porque los analistas y activistas han notado que la mayoría de los operativos se concentran en áreas donde la votación favoreció al Partido Demócrata.

Estrategia en zonas de votación demócrata

La pregunta que se formulan abogados y defensores de los derechos migratorios es si estos operativos responden a una coincidencia estratégica o a una actitud de venganza política. Tras los comicios, se ha observado un patrón consistente donde las detenciones y los abusos reportados continúan siendo frecuentes en la región. Los agentes han intensificado su presencia, anunciando que permanecerán lo más agresivos posible hasta enero del próximo año, manteniendo una presión constante sobre las comunidades latinoanas en el estado.

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Los operativos más agresivos se han reportado en la zona metropolitana de Austin, San Antonio y varias ciudades ubicadas en el valle del Río Grande. En lugar de enfocarse únicamente en zonas rurales, la estrategia actual sitúa a los agentes en lugares de alta frecuentación pública, como estaciones de gasolina y supermercados que suelen ser visitados por la comunidad hispana, aumentando la visibilidad y el impacto de estas incursiones en la vida diaria de los residentes.

Testimonios de detenciones en carretera

La tensión alcanzó un punto crítico cuando una joven fue detenida este viernes mientras se dirigía a un gimnasio en Puerto Isabel, Texas. Este incidente es parte de una serie de casos que ilustran la nueva metodología de trabajo utilizada por los agentes federales en el territorio. Entre estos casos destaca el arresto de un mecánico de Texas, quien fue sorprendido mientras trabajaba cerca de su vehículo por varios agentes de ICE que, según testimonios de testigos presenciales, se habían disfrazado para pasar desapercibidos.

Los testigos afirmaron que los agentes vestían de manera muy casual, utilizando gorras, algunas de ellas con la bandera de México, para parecer trabajadores locales o miembros de la comunidad. Uno de los oficiales portaba una gorra con esta simbología nacional, lo que ayudaba a mantener la fachada. El hijo del mecánico intentó acudir en ayuda de su padre, pero para cuando llegó al lugar, los agentes ya se habían llevado al detenido. La familia logró grabar el convoy de cuatro camionetas donde viajaban los agentes, mostrando imágenes donde se les veía riendo ante la situación, lo que ha sido interpretado como una falta de empatía por parte de la autoridad.

Respuesta política en Houston

Ante este aumento en la agresividad de las redadas, la respuesta política local se ha vuelto más firme en ciudades como Houston. El alcalde de esta ciudad firmó una orden ejecutiva que tiene como objetivo principal limitar la interacción entre los policías locales y los agentes de ICE. La norma busca que las fuerzas de seguridad municipales se enfoquen exclusivamente en casos que involucren delitos graves merecedores de pena de cárcel, desvinculando así la policía local de la implementación de la política migratoria federal.

Bajo esta nueva directiva, si un agente del departamento de policía de Houston detiene a una persona por una infracción menor de tráfico, no está autorizado para ponerse en contacto con ICE. Este cambio en el protocolo busca restaurar la confianza entre la comunidad de inmigrantes y la autoridad local, permitiendo que los ciudadanos reporten delitos y cooperen con las investigaciones sin temor a que sean detenidos por el estatus migratorio. Mientras tanto, las operaciones federales continúan su curso en otras partes del estado, manteniendo la presión en los puntos críticos identificados.