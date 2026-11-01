Reddit atribuye caída de tráfico a AI Overviews y búsqueda con IA de Google

El CEO de Reddit explica que la disminución del tráfico referido se debe a los resúmenes automáticos y al modo de búsqueda con IA de Google, que alteran la forma en que los usuarios encuentran contenido y reducen los clics en enlaces externos.

El CEO de Reddit, Steve Huffman, ha atribuido la reciente caída del tráfico referido a la plataforma a dos factores vinculados a la inteligencia artificial: los resúmenes automáticos de artículos (AI Overviews) y el nuevo modo de búsqueda con IA de Google.

En una llamada con inversores, Huffman explicó que el "modo IA" de Google no está generando tráfico para los sitios web, ya que los usuarios obtienen información directamente desde los resultados de búsqueda sin hacer clic en enlaces externos. Según el ejecutivo, la disminución en el tráfico se ha vuelto particularmente pronunciada durante el tercer trimestre y se ha proyectado que continúe en el cuarto, con una pérdida promedio de más de un millón de referencias por semana en octubre.

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Los resúmenes de IA, desarrollados por Google para ofrecer respuestas detalladas en la parte superior de los buscadores, han alterado la manera en que los usuarios descubren contenido en línea. El CEO señala que la función, aunque útil para los consumidores, ha reducido la necesidad de hacer clic en enlaces que dirigen al público a sitios como Reddit.

Reddit pierde tráfico por búsquedas

Este cambio se refleja en la menor cantidad de visitas proveniente de búsquedas y redes sociales, afectando la monetización de la plataforma que depende en gran parte de los ingresos por publicidad. Huffman compartió que la nueva generación de búsqueda conversacional transforma la experiencia del usuario de manera fundamental, haciendo que el sitio web de Reddit pierda visibilidad y, en consecuencia, ingresos.

Otro aspecto relevante es la reacción de Google frente a las acusaciones de empresas como Chegg y Rolling Stone, que alegaban que los resúmenes de IA desviaban tráfico a sus sitios. Un juez en Estados Unidos desestimó estas demandas, defendiendo que los resúmenes no constituyen un acto antimonopolio. En medio de esta controversia, Huffman reafirma que el "modo IA" no está diseñado para dirigir tráfico a sitios de terceros, sino para ofrecer una síntesis inmediata de la información.

Esta postura pone de relieve la tensión entre los desarrolladores de tecnologías de IA y las plataformas tradicionales de contenido, y plantea dudas sobre el futuro modelo de monetización de los sitios web en la era de la IA conversacional. En resumen, la caída del tráfico web de Reddit es atribuible a la adopción de tecnologías de inteligencia artificial que cambian la forma en que los usuarios encuentran y consumen información en línea.

Preocupación por la sostenibilidad económica

El CEO ha expresado su preocupación por el impacto de estas tendencias en la sostenibilidad económica de la plataforma y ha señalado la necesidad de adaptar los modelos de negocio para seguir siendo competitivos en un ecosistema digital cada vez más impulsado por la IA.