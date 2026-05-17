Rededicate 250: La controversia por la reconsagración religiosa de Estados Unidos en su 250 aniversario

Un masivo evento de oración cristiana conservadora en el National Mall busca reafirmar la identidad de EE. UU. como nación bajo Dios, desatando un intenso debate sobre la separación entre la Iglesia y el Estado.

El National Mall de Washington D.C. se convirtió en el epicentro de una intensa manifestación de fe y patriotismo durante la celebración denominada Rededicate 250 .

Este evento, programado para el domingo 17 de mayo de 2026, tuvo como objetivo principal conmemorar el ducentésimo quincuagésimo aniversario de la independencia de los Estados Unidos, pero con un matiz profundamente religioso. Bajo una llovizna persistente, miles de personas se congregaron para participar en una jornada de oración cristiana, mayoritariamente de corte conservador, que buscaba reconsagrar a la nación bajo la premisa de ser un país guiado por Dios.

El escenario estaba meticulosamente diseñado para fusionar lo sagrado con lo civil; grandes columnas que evocaban la arquitectura federal enmarcaban vitrales con imágenes de los padres fundadores, mientras la música de alabanza resonaba en todo el espacio, estableciendo un tono de fervor religioso que dominó la atmósfera del encuentro. El presidente Donald Trump participó a través de un mensaje grabado en video, uniendo su voz a la de otras figuras prominentes del Partido Republicano, como el secretario de Defensa y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, subrayando la importancia de retomar los valores cristianos como base del gobierno y la sociedad estadounidense.

El contenido ideológico del evento fue explícito en su deseo de vincular los derechos civiles con la divinidad. Pete Hegseth, en un video promocional que sirvió de guía para la jornada, afirmó que los derechos fundamentales de los ciudadanos no emanan del gobierno, sino directamente de Dios, sosteniendo que la fortaleza de una nación es proporcional a la solidez de su fe.

Esta visión fue respaldada por una serie de líderes evangélicos, entre ellos Paula White-Cain, quien ha mantenido un vínculo estrecho con el círculo interno de Trump. La composición del programa reflejó una homogeneidad religiosa notable, siendo el rabino ortodoxo Meir Soloveichik el único líder religioso no cristiano invitado, formando parte de la Comisión de Libertad Religiosa del gobierno.

Esta elección de ponentes y temas puso de manifiesto el objetivo de Rededicate 250: no solo celebrar la historia política del país, sino imponer una narrativa donde el cristianismo conservador sea el eje central de la identidad nacional, desplazando otras interpretaciones del patriotismo estadounidense. Sin embargo, la iniciativa no estuvo exenta de fuertes críticas y controversias, reavivando el histórico debate sobre la separación entre la Iglesia y el Estado en Norteamérica.

Diversos sectores, encabezados por la Interfaith Alliance, expresaron su profunda preocupación ante lo que consideran un intento de capturar la identidad nacional para favorecer a una facción ideológica estrecha de la fe cristiana. El reverendo Adam Russell Taylor, ministro bautista y director del Centro de Acción Religiosa del Judaísmo Reformista, advirtió que este tipo de eventos traicionan el compromiso fundamental de los Estados Unidos con la libertad religiosa y la pluralidad.

Taylor y otros críticos recordaron que la historia de la nación ha sido moldeada por una diversidad de credos, incluyendo a judíos, católicos, protestantes y pueblos indígenas, y que intentar reducir esta herencia a una sola visión religiosa es un acto de exclusión. Las protestas se manifestaron físicamente mediante la proyección de consignas en la National Gallery of Art, donde se denunció la maniobra de Trump para eludir la comisión oficial creada por el Congreso para los festejos del aniversario.

La tensión entre la visión de una teocracia informal y la tradición de un estado laico se hizo evidente en cada rincón del National Mall, transformando una celebración de independencia en un campo de batalla cultural y constitucional





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