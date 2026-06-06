Un lienzo que se creía perdido o destruido, pintado por Jesús Reyes Ferreira y que muestra a Octavio Paz junto a su esposa Marie José Tramini, ha sido hallado durante el inventario del patrimonio de la pareja, ofreciendo nuevas perspectivas sobre su vida privada y su círculo artístico.

Un importante documento gráfico queどの Pintor y de su matrimonio con Marie José Tramini , 贩displayE reciente hallazgo del retrato pintado por esJesús comunes y apellidoMorenoVillacastillo describe how the painting circulated secretamente en México y Puerto Rico, y los pormenoresRSITY las causas del incendio de 1996 en el departamento de Octavio Paz , que podría haber destruido la obra.

También se detalla el proceso de catalogación del patrimonio de la coupl, a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Archivo General de la Nación (AGN), en el que se inventariaron cerca de 299 mil bienes, entre ellos 663 obras artísticas enmarcadas y 999 sin enmarcar. El retrato fue digitalizado y ahora puede apreciarse en colores, revelando una paleta dominada por tonos amarillos y marrones.

Este descubrimiento sugiere que aún existen muchos documentos y objetos de gran valor en el acervo de la pareja, conformado por unas 140 mil fojas de documentación personal y más de 298 mil objetos, lo que abre la posibilidad de encontrar información nueva o perdida sobre estos dos protagonistas de la cultura mexicana del siglo XX. Finalmente, se menciona que el acervo será trasladado próximamente a una nueva sede, lo que facilitará su estudio y conservación





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