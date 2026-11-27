El gobierno de Naucalpan reporta una caída del 54% en delitos de alto impacto en 2026. Isaac Montoya Márquez consolida estrategias de seguridad pública.

El Gobierno Municipal de Naucalpan ha anunciado cifras oficiales que revelan una disminución histórica en la criminalidad de la zona. Durante octubre de 2026, los delitos de alto impacto alcanzaron su nivel mensual más bajo con apenas 210 casos registrados. Este dato es significativo, ya que se encuentra muy por debajo del pico histórico de 661 delitos que se registraron en octubre de 2024.

Datos Históricos de Delincuencia y Tendencias

Los datos consolidados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) correspondientes al corte de enero a octubre de 2026 confirman una tendencia decreciente sostenida. En el año 2024 se registraron 5,612 delitos de alto impacto, mientras que para el año 2025 esta cifra bajó a 3,790, lo que representa una reducción del 32%. Para 2026, el número total descendió a 2,592 casos, marcando una caída del 54% en comparación con los niveles del año 2024.

Also read Marc Márquez anuncia su retirada y conmociona al mundo del motociclismo

La aceleración de esta tendencia negativa en los índices criminales comenzó a visibilizarse claramente a partir de 2025. El promedio diario de delitos pasó de 18.5 casos diarios en 2024, a 11.9 en 2025, y finalmente a 8.5 casos diarios en 2026. En un periodo de dos años bajo la presente administración, se ha logrado reducir la incidencia delictiva de alto impacto en más de la mitad.

Estrategia de Seguridad del Alcalde Montoya

La Estrategia de Seguridad impulsada por el Gobierno del Alcalde Isaac Montoya Márquez continúa entregando resultados medibles y consistentes. Al comparar el periodo de enero a octubre de 2025 frente al mismo periodo de 2026, se observa que los delitos de alto impacto disminuyeron un 32%, pasando de 3,790 denuncias a 2,592. Asimismo, el total general de denuncias registró una baja del 18%, retrocediendo de 18,482 a 15,240 casos.

Los registros mensuales muestran hitos importantes en la estabilización social. El volumen de denuncias tocó su mínimo histórico mensual en septiembre de 2026, con solo 1,300 denuncias. Este dato contrasta marcadamente con el máximo registrado en octubre de 2023, que ascendió a 2,398 denuncias, evidenciando una mejora sustancial en la percepción de seguridad ciudadana.

Caída drástica en robos y violencia armada

El rubro del robo de vehículo ha experimentado una transformación estructural en los indicadores de seguridad local. El robo de vehículo en general registró una reducción del 49%, descendiendo de 1,219 casos a 627 casos. Desde 2025, se alcanzó un mínimo mensual en agosto de 2026 con tan solo 55 casos, comparado con el pico máximo de 266 casos registrado en noviembre de 2024.

La modalidad más peligrosa, el robo de vehículo con violencia, también mostró una disminución significativa del 56%. La cifra bajó de 641 incidentes en 2025 a 281 en 2026. Si comparamos este panorama con el año 2024, donde se registraron 1,224 casos de robo de vehículo con violencia, la reducción es drástica. En 2024, el total anual fue de 1,224, lo que consolida una mejora profunda en la protección de los bienes de los ciudadanos.

Análisis de homicidios y otros delitos graves

El robo con violencia también presenta una trayectoria a la baja, con un descenso del 32% en sus cifras generales. De 2,962 casos registrados en 2025, se pasó a 2,020 casos en 2026. El punto más bajo de esta categoría se registró en octubre de 2026 con 130 casos, muy lejos del máximo histórico de 500 casos ocurrido en junio de 2021. En 2024, este tipo de delitos sumaron 4,215 casos, mientras que en 2025 fueron 2,962.

En cuanto a la violencia letal, el homicidio doloso presentó una baja del 21%, pasando de 71 casos a 56 casos. El indicador tocó su nivel mínimo mensual en agosto de 2026 con solo 1 caso, en contraste con el máximo de 28 casos registrado en septiembre de 2022. La extorsión también disminuyó un 31%, bajando de 62 casos a 43, a pesar de un repunte mensual registrado en marzo de 2024 con 30 casos.

El secuestro ha desaparecido completamente de las estadísticas oficiales en el periodo analizado, reportando cero incidencias de enero a octubre de 2026, lo que representa una reducción del 100% respecto a 2025. Estos indicadores generales confirman que la coordinación institucional y la estrategia de prevención están logrando su objetivo principal: reducir los delitos de mayor impacto en la tranquilidad de las familias naucalpenses.

No obstante, la administración municipal reconoce que existen rubros que requieren atención y seguimiento continuo y especializado. En este sentido, se reporta un aumento en el número de casos de violación, con 127 casos en 2026 frente a 113 en 2025. De manera similar, el feminicidio registró 3 casos en 2026, en comparación con los 2 casos reportados durante el mismo periodo de 2025, áreas que continúan siendo prioritarias para el sistema de seguridad pública.