Reemergencia de la tuberculosis: un caso clínico preocupante

Este artículo de noticias presenta un caso clínico de un paciente con tuberculosis pulmonar primaria, destacando la preocupante tendencia al aumento de la incidencia de esta enfermedad en Estados Unidos, especialmente en estados con alta densidad de población.

Un paciente de 45 años con antecedentes de tabaquismo (un paquete al día durante 10 años), diabetes tipo 2, obesidad (IMC 33) e hipertensión acudió a urgencias por tos persistente durante 3 semanas. El paciente había recibido un tratamiento empírico con levofloxacina durante una semana sin mejora clínica. Su sintomatología se caracterizaba por tos con expectoración ocasional, pero sin hemoptisis, disnea leve al esfuerzo y episodios febriles intermitentes.

Lo peculiar era que negaba la presencia de sudores nocturnos, pérdida de peso o edema de extremidades inferiores, síntomas clásicos asociados con tuberculosis avanzada. Su contexto laboral como camionero, realizando rutas entre California, Texas y Colorado durante los últimos 6 meses, con frecuentes pernoctaciones en moteles y albergues, lo exponía a ambientes de hacinamiento y condiciones de higiene variables, un factor de riesgo significativo para la tuberculosis. El paciente negaba contactos con enfermos conocidos y se encontraba al día con sus vacunaciones. Una semana previa había consultado por síntomas similares, donde las pruebas resultaron negativas para COVID-19, influenza y virus respiratorio sincitial. En esa ocasión fue dado de alta con antibioterapia empírica, pero sin mejoría.El paciente se presentaba estable hemodinámicamente, alerta y orientado, sin signos de distress respiratorio agudo. Sus signos vitales revelaban temperatura de 99.5°F, frecuencia respiratoria de 22 por minuto, saturación de oxígeno del 95% respirando aire ambiente, frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto y presión arterial de 132/75 mmHg. El examen físico mostró hallazgos focales en el sistema respiratorio, específicamente rhonchi leves en el campo pulmonar inferior derecho. El resto de la exploración, incluyendo el examen neurológico, cardiovascular y abdominal, no mostró alteraciones significativas. No se encontraron adenopatías palpables ni signos de edema periférico. El hemograma y el panel metabólico revelaron valores normales, pero con una elevación significativa de proteína C reactiva a 10 mg/dL, lo que indicaba un proceso inflamatorio activo. La radiografía de tórax reveló consolidación del lóbulo inferior derecho, en contraste dramático con la radiografía normal de una semana anterior. Esta rápida progresión radiológica sin respuesta a levofloxacina elevó considerablemente la sospecha de tuberculosis.De inmediato se implementaron medidas de aislamiento respiratorio en sala de presión negativa y se obtuvieron muestras de esputo para estudios microbiológicos especializados. La prueba de amplificación de ácido nucleico resultó positiva para Mycobacterium tuberculosis con sensibilidad confirmada a rifampicina, estableciendo el diagnóstico definitivo de tuberculosis pulmonar primaria. La confirmación diagnóstica llevó a la suspensión inmediata de levofloxacina para evitar resistencia, interconsultas con Infectología y Farmacia, y notificación obligatoria al Departamento de Salud para rastrear los contactos. Dada la estabilidad clínica del paciente y la disponibilidad de vivienda segura, se optó por manejo ambulatorio con aislamiento domiciliario, seguimiento por telesalud en 24 horas e inicio de terapia antituberculosa estándar de cuatro fármacos por dos meses, seguido de terapia dual durante 4-7 meses adicionales. Este caso, según los investigadores, refleja una tendencia epidemiológica preocupante que ha emergido en Estados Unidos después de un descenso constante durante 25 años consecutivos, la incidencia de tuberculosis ha experimentado un aumento significativo desde la pandemia de COVID-19 en 2020. Este incremento ha sido particularmente notable en estados como California, Texas y Nueva York, regiones por donde transitaba frecuentemente nuestro paciente. En California específicamente, los casos de tuberculosis aumentaron un 15% entre 2022 y 2023, y brotes recientes han generado mayor conciencia sobre la reemergencia de esta enfermedad. Los determinantes sociales de la salud, incluyendo hacinamiento, inseguridad habitacional, condiciones insalubres y pobreza, continúan siendo factores precipitantes importantes





