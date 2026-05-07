Reestructuración en la Fiscalía de Sinaloa ante graves acusaciones de narcotráfico

Tras las acusaciones de Estados Unidos contra altos mandos, la fiscal de Sinaloa designa nuevos responsables para la Vicefiscalía General y Regional.

En un movimiento estratégico para estabilizar la procuración de justicia en el estado de Sinaloa , la fiscal general Claudia Sánchez Kondo ha formalizado una serie de cambios cruciales en la estructura jerárquica de su institución.

La medida principal consiste en la designación de José Roberto Quiñonez Coronado como el nuevo encargado de la Vicefiscalía General del estado. Este nombramiento surge como una respuesta inmediata y necesaria ante la vacante dejada por Dámaso Castro Zaavedra, quien se vio obligado a solicitar una licencia temporal a su cargo tras verse envuelto en graves señalamientos provenientes de las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América.

De manera simultánea, la fiscal Sánchez Kondo nombró a Rocío Yamileth Aguilar Zazueta para asumir la responsabilidad de la Vicefiscalía Regional de la Zona Centro, una posición que hasta hace pocos días era desempeñada por el propio Quiñonez Coronado. Durante el acto protocolario de toma de protesta, la titular de la Fiscalía enfatizó que estas nuevas designaciones no son simples cambios administrativos, sino un compromiso renovado con la legalidad.

Exhortó a los funcionarios a actuar bajo los principios de eficiencia, profesionalismo y, sobre todo, honradez, asegurando que contarán con todo el respaldo institucional para ejercer sus cargos con transparencia y respeto absoluto a la institucionalidad vigente. La crisis institucional que ha derivado en estos cambios tuvo su punto crítico el pasado 5 de mayo, fecha en la que Dámaso Castro Zaavedra presentó oficialmente su solicitud de licencia.

Es importante destacar que Castro Zaavedra ocupaba la segunda posición de mayor relevancia dentro de la Fiscalía de Sinaloa, lo que convierte su salida en un evento de alto impacto político y jurídico. La solicitud de licencia ocurrió apenas unas horas después de que la fiscal general informara que se estaban analizando las vías legales para su separación definitiva del cargo, con el objetivo primordial de evitar que su permanencia pudiera entorpecer las investigaciones que ya se encontraban en curso por parte de la Fiscalía General de la República en México.

Previamente, el 4 de mayo, la institución había mantenido una postura de continuidad, afirmando que el funcionario seguía en sus labores, aunque aclarando un punto fundamental: que el cargo de vicefiscal no otorga inmunidad procesal alguna. Esto implica que, independientemente de su rango, cualquier servidor público está sujeto a los requerimientos de las autoridades competentes si existen indicios razonables de la comisión de delitos, eliminando cualquier escudo legal que pudiera proteger a quienes hayan abusado de su poder.

El origen de este torbellino judicial se remonta al 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo pública una acusación formal emitida por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. El documento no solo señala a funcionarios de rango medio, sino que apunta directamente a figuras de la más alta jerarquía en el estado de Sinaloa.

Entre los imputados destaca el nombre de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado, quien enfrenta cargos severos relacionados con el narcotráfico y delitos vinculados a la posesión y tráfico de armas. Junto a él, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios y exservidores públicos han sido señalados de participar en una conspiración sofisticada con los líderes del Cartel de Sinaloa.

Según las investigaciones estadounidenses, el objetivo de esta alianza criminal era facilitar la distribución masiva de sustancias altamente peligrosas, incluyendo heroína, cocaína, metanfetamina y el letal fentanilo, hacia territorio estadounidense. A cambio de permitir estas operaciones y brindar protección política, los implicados presuntamente recibieron sobornos millonarios y apoyo político estratégico para consolidar sus posiciones de poder en la región.

La gravedad de los cargos presentados ha llevado al gobierno de los Estados Unidos a solicitar formalmente al gobierno federal de México la detención provisional de todos los imputados con el fin de proceder a su extradición. Las implicaciones legales para los acusados son devastadoras, ya que los delitos de narcotráfico y conspiración armada en territorio estadounidense pueden acarrear penas extremas, que van desde un mínimo de 40 años de prisión hasta la cadena perpetua.

Este caso pone de relieve la compleja y a menudo oscura relación entre el crimen organizado y las esferas del poder político en el noroeste de México, evidenciando una vulnerabilidad sistémica en las instituciones encargadas de combatir la delincuencia. La designación de nuevos mandos en la Fiscalía de Sinaloa busca, en teoría, limpiar la imagen de la institución y garantizar que los procesos de justicia no estén contaminados por intereses criminales.

No obstante, el impacto social y político de ver a un gobernador, un senador y un vicefiscal acusados de colaborar con el cartel más poderoso del mundo genera una profunda desconfianza en la ciudadanía y plantea un desafío monumental para el estado de derecho en la entidad





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sinaloa Narcotráfico Fiscalía Corrupción Extradición

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Yeraldine Bonilla nombra nuevos funcionarios tras asumir como gobernadora interina de SinaloaRealiza ajustes en su gabinete

Read more »

Dámaso Castro se ausenta de su cargo en Sinaloa tras acusaciones de EE.UU.El vicefiscal Dámaso Castro se une a otros dos funcionarios de Sinaloa en tomar licencia tras acusaciones de Estados Unidos. Yeraldine Bonilla Valverde asume la gubernatura interina y Ana Miriam Ramos Villarreal la presidencia municipal. La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo buscó su remoción temporal para evitar investigación de la FGR.

Read more »

Mood’y baja a negativa la calificación de Sinaloa tras la acusación de EU contra RochaLa calificadora también rebajó su perspectiva para el municipio de Culiacán.

Read more »

Vicefiscal de Sinaloa solicita licencia tras señalamientos de EU por narcotráficoDámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa, presentó su solicitud de licencia sin goce de sueldo tras ser señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. La Fiscalía General del Estado no ha precisado detalles sobre la duración de la ausencia ni quién asumirá sus funciones. Castro Zaavedra se suma a otros funcionarios señalados que ya habían solicitado licencia.

Read more »

Sin claridad para pacificar Sinaloa tras salida de Rocha: periodistasDurante una mesa, los periodistas advierten continuidad de crisis de seguridad, desconfianza institucional y ausencia de estrategia clara.

Read more »

Vicefiscal de Sinaloa solicita licencia por presuntos vínculos con Cártel de SinaloaDámaso Castro Zaavedra pidió licencia sin goce de sueldo tras ser señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con la célula de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Read more »