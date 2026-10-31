Reflexión sobre la objetivación en las relaciones

Un análisis de cómo la cultura y la mercadotecnia promueven la objetivación de las personas, y la necesidad de valorar la humanidad en las relaciones interpersonales.

Me preguntó con culpa y consternación sobre cómo resistir el impulso de objetivizar a ciertas mujeres. Yo sabía lo que estaba pasando: había una chica coqueteándole, a pesar de que él tiene pareja.

A esa edad, con esas condiciones, es difícil no conectar con el deseo. Los hombres objetivizan, las mujeres se prestan al juego. Hay publicaciones sobre cómo las mujeres mayores pueden volverse más atractivas para que sus maridos no las dejen por otras más jóvenes. Pero la realidad es que ambos lados de la relación cambian.

El tema aquí es la objetivación, pero ¿qué hacen los futuros esposos para ser más atractivos para sus esposas? La mercadotecnia nos vende constantemente como objetos de intercambio. Necesitamos humanidad, valorar las personas por encima de los deseos efímeros.