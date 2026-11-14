Reforma a educación inicial en CDMX busca garantizar acceso inclusivo y seguro

Diputados del PT en la CDMX presentan iniciativa para reformar el artículo 8 y asegurar educación inicial de calidad. Conoce los detalles del modelo CENDI y los impactos esperados.

Los legisladores Jannete Guerrero Maya y Ernesto Villarreal Cantú, integrantes del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de la Ciudad de México, han presentado una iniciativa legislativa dirigida a reformar el artículo 8 de la normatividad vigente. El objetivo central de esta propuesta es fortalecer el derecho fundamental de las niñas y los niños a recibir una educación inicial que sea inclusiva, segura y de alta calidad. Esta medida busca establecer mayores garantías educativas para los primeros años de vida, un periodo crítico para el desarrollo humano.

Fundamento legal y principios de desarrollo

La iniciativa plantea la incorporación explícita de principios que salvaguarden el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de la primera infancia. Para lograrlo, se propone implementar servicios educativos con una atención digna, la cual debe adaptarse específicamente a las necesidades particulares de este sector de la población. La reforma busca que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar estos espacios desde una perspectiva integral, más allá de la simple custodia.

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Modelo educativo CENDI y experiencia histórica

Ernesto Villarreal explicó que la propuesta legislativa retoma directamente la experiencia acumulada por los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del Frente Popular Tierra y Libertad. Este modelo educativo ha sido impulsado por el Partido del Trabajo desde 1990 en el estado de Nuevo León y se distingue por su estructura integral. El esquema contempla cinco áreas de atención esenciales: pedagógica, médica, psicológica, nutricional y de trabajo social.

Además de estas áreas, el modelo incluye equipos multidisciplinarios y programas de acompañamiento dirigidos a las familias y comunidades locales. De acuerdo con el legislador, este enfoque ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional por su alta calidad. Históricamente, hasta el año 2020, el modelo acumulaba un total de 45 distinciones, entre las cuales se destacan premios iberoamericanos y de la región Asia-Pacífico. Este reconocimiento respalda la viabilidad y efectividad del esquema propuesto para la capital.

La trayectoria del modelo también incluye el reconocimiento formal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el año 2013, la OCDE incorporó el programa a su inventario de prácticas innovadoras de aprendizaje, validando su metodología frente a estándares internacionales de desarrollo educativo y cuidado infantil.

Inclusión familiar e igualdad sustantiva

Entre los planteamientos centrales de la reforma se encuentra el compromiso de garantizar la igualdad sustantiva, la inclusión social y la disponibilidad de una infraestructura adecuada, segura y accesible para los servicios de educación inicial. Se reconoce la diversidad de las familias que habitan en la capital mexicana como un pilar fundamental de la nueva propuesta. La ley busca eliminar barreras que impidan el acceso equitativo a estos servicios esenciales.

Asimismo, se propone reconocer formalmente como integrantes de la comunidad escolar a todas las personas que ejercen la patria potestad, tutela, guarda o custodia de las niñas y los niños. Esta ampliación del concepto de comunidad escolar refleja una comprensión moderna y diversa de las estructuras familiares contemporáneas. El objetivo es fomentar una corresponsabilidad efectiva entre la escuela y los cuidadores legales.

Integración con el Sistema Público de Cuidados

El diputado Ernesto Villarreal Cantú señaló que esta iniciativa puede complementarse sin conflicto con la propuesta de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Brugada ha impulsado la construcción de una red progresiva de servicios de educación inicial vinculada directamente al Sistema Público de Cuidados. Esta sinergia institucional podría potencializar el alcance y la efectividad de los servicios para la primera infancia en la ciudad.

Villarreal Cantú sostuvo que el objetivo final de todas estas medidas es evitar que el acceso a una educación adecuada durante los primeros años de vida dependa de la capacidad económica de las familias. La reforma busca garantizar este derecho universal para todas las niñas y los niños, independientemente de su origen socioeconomico. Se establece así la educación inicial no como un privilegio, sino como una garantía de Estado para el bienestar futuro de la ciudadanía.