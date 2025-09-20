Reforma a la Ley de Amparo: Debate sobre el Interés Legítimo, Suspensiones y Justicia Digital

La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Sheinbaum genera controversia. Se analizan los cambios en el interés legítimo, suspensiones, justicia digital y su impacto en el sistema judicial mexicano, con reacciones encontradas de la oposición, empresarios y el gobierno.

20 de septiembre de 2025, 2:18 a.m. GMT-6 El pasado lunes 15 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a la Cámara de Senadores la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Amparo.

Estas modificaciones se centran, principalmente, en la valoración del interés legítimo, el otorgamiento de la suspensión temporal y definitiva del acto reclamado, la implementación de la justicia digital, la delimitación de plazos procesales y la determinación de la procedencia de sanciones por el incumplimiento de sentencias, así como otros aspectos relacionados con la defensa fiscal de los ciudadanos en el proceso de ejecución de sentencias. Esta presentación desencadenó una serie de reacciones encontradas en diversos sectores de la sociedad mexicana. La oposición, por ejemplo, ha manifestado su preocupación, llegando a calificar la iniciativa como un intento de consolidar un régimen autoritario. Voces de grupos empresariales, especialmente aquellos que operan servicios públicos concesionados o autorizados por el gobierno federal, y aquellos que temen el bloqueo de cuentas bancarias como estrategia para silenciar las críticas, también han expresado su rechazo a la propuesta. Por otro lado, los defensores del gobierno han salido en defensa de la iniciativa, destacando que su objetivo primordial, según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, es agilizar los procesos judiciales, erradicar la justicia con privilegios y fomentar la confianza de la población en el acceso y la impartición de justicia. El énfasis de los oficialistas se centra en la importancia de que el decreto otorgue prioridad al interés social y al orden público, elementos que, según argumentan, justifican las decisiones gubernamentales.\La iniciativa, en esencia, continúa la línea de reformas previas al juicio de amparo y la interpretación judicial. No representa un cambio radical en la dirección establecida. La reforma constitucional de 2011 amplió los derechos de los ciudadanos y los recursos de defensa a su disposición, construida sobre la base de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. La Ley de Amparo de 2013, por su parte, fue la expresión detallada de este avance en la protección de los derechos humanos. La propuesta de la presidenta no se desvía de esta tendencia. El reconocimiento constitucional del interés legítimo como un derecho para acudir al juicio de amparo amplió los supuestos de procedencia. La Ley de Amparo de 2013, sin embargo, acotó estos supuestos al establecer que la afectación al quejoso debía ser real y actual. Adicionalmente, una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, promovida por el entonces ministro Zaldívar, restringió aún más el interés legítimo, determinando que este solo existía si la afectación era diferenciada del resto de las personas y generaba un beneficio directo al quejoso. Por lo tanto, la propuesta de modificación no alterará significativamente la situación actual.\En cuanto al otorgamiento de la suspensión temporal y definitiva del acto reclamado, la iniciativa introduce cuatro nuevos casos en los que la suspensión no procedería. Adicionalmente, exige a los jueces que, en caso de otorgarla, motiven exhaustivamente su decisión, realizando una ponderación expresa entre la apariencia de buen derecho y el interés social. Este punto es uno de los que genera mayor debate, pero también refleja una tendencia ya presente en la Ley de 2013, cuando se limitó la suspensión a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones. La principal crítica se centra en el posible uso político de estas limitaciones, especialmente considerando que un potencial candidato presidencial, como Salinas Pliego, es un concesionario del gobierno federal. Una eventual revocación de sus autorizaciones y concesiones, que son la base de su fortuna, no gozaría del beneficio de la suspensión. Respecto a la justicia digital, aunque se agregan algunas obligaciones y derechos para el quejoso que buscan agilizar el proceso de amparo, no se elimina el doble expediente (físico y electrónico), que ha sido fuente de inconsistencias y demoras. La delimitación de plazos y la improcedencia de sanciones por incumplimiento de sentencias en ciertas circunstancias, así como la improcedencia del recurso o juicio durante la ejecución, son cuestiones de técnica jurídica con un impacto sistémico limitado. El debate sobre las reformas propuestas debería ser menos polarizado, buscando un equilibrio. Sin embargo, la controversia pública se exacerba por el temor fundado de que estas limitaciones a la suspensión se utilicen para coaccionar a los opositores políticos, en lugar de buscar un beneficio genuino para el interés social y público





