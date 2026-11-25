El Diario Oficial de la Federación publicó el 13 de agosto una reforma clave. Establece normas obligatorias de distancias de seguridad. Los conductores deben respetar cuatro factores para evitar colisiones en la vía.

El 13 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley de Vías Federales. Esta actualización normativa introduce medidas específicas para garantizar la seguridad vial en México. El objetivo principal es prevenir accidentes causados por el tránsito intenso y la falta de previsión al conducir. La nueva regulación obliga a los automovilistas a mantener distancias de seguridad adecuadas en todo momento.

Normativa de distancias de seguridad establecida

El artículo reformado exige que los conductores conserven una distancia de seguridad respecto del vehículo que circula adelante. Esta separación debe permitir detenerse a tiempo y evitar una posible colisión. La normativa contempla cuatro factores fundamentales para determinar el espacio necesario. Estos factores incluyen la velocidad del vehículo, las condiciones de la vía, el estado del propio automóvil y la capacidad de reacción del conductor.

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Esta disposición busca prevenir que los choques frontales ocurran por frenazos intempestivos. Si el coche de adelante frena bruscamente, la distancia segura brinda el tiempo y la distancia suficientes para reaccionar. Sin esta separación, el conductor no tendría espacio para evitar el impacto. El grado de daño dependería directamente de la velocidad a la que se desplace la unidad en ese instante crítico.

Obligaciones para camiones remolque y tractocamiones

El artículo también incorpora obligaciones específicas para los camiones remolque. Además, se aplica a los tractocamiones articulados y a los tractocamiones doblemente articulados. Estos vehículos pesados no deben circular cuando se presenten condiciones climáticas desfavorables. La lista de condiciones adversas incluye niebla, granizo, hielo, nieve o lluvia intensa.

En esos escenarios climáticos extremos, los conductores de estos vehículos deben estacionar las unidades en un lugar adecuado. Este lugar no debe representar un peligro para los demás usuarios de la vía federal. También tienen la obligación de ceder el paso cuando exista congestión en la carretera. Está prohibido circular en caravana o convoy cuando lleven el mismo sentido de circulación.

Impacto en la circulación y prevención de infracciones

Los conductores deben prestar atención a las condiciones del camino para respetar las distancias de seguridad. El incumplimiento de estas normas puede derivar en infracciones significativas. Respetar estas reglas contribuye a una circulación más segura para todos los usuarios. Esto es especialmente relevante en momentos de intenso tránsito vehicular. La mayoría de los conductores mantienen la distancia para evitar que otros se metan en su carril.

La reforma también permite que otro automovilista pueda ocupar el espacio libre para realizar un adelantamiento. Esto siempre que las condiciones lo permitan y sin generar situaciones de peligro. La normativa busca equilibrar la fluidez del tráfico con la seguridad fundamental. La prevención de accidentes es el eje central de esta actualización legal. Garantizar que los automovilistas tengan espacio para reaccionar ante cualquier imprevisto es clave.