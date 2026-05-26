El Gobierno federal publica en el DOF una reforma que faculta a la Guardia Nacional para vigilar y aplicar el reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal. La medida, efectiva a partir del 26 de mayo de 2026, asigna responsabilidades concretas a la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin extenderse a calles municipales.

El Gobierno federal, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito en la infraestructura de carácter federal, acaba de publicar una reforma sustancial al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal (CTCF) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La reforma entra en vigor a partir del 26 de mayo de 2026 y otorga responsabilidades y competencias a la Guardia Nacional para la aplicación y vigilancia del reglamento, un cambio que se produce en el contexto de la reciente atribución del organismo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tras la publicación, la Guardia Nacional y sus unidades especializadas deben presentarse como la entidad designada para acreditar el cumplimiento de las normas de tráfico en carreteras federales, puentes, y vías de tránsito que engloban dicho ámbito de jurisdicción.

La reforma no solo asigna la responsabilidad de aplicar el reglamento a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante la Secretaría de la Guardia Nacional, sino que también introduce una serie de ajustes a artículos clave que regulan la circulación, circulación especialmente en las avenidas y puentes con alcance federal. Entre las nuevas disposiciones, destaca la prioridad que constituye la Guardia Nacional cuando lleva a cabo funciones que se relacionen con la vigilancia del flujo vehicular, la señalización adecuada, la supervisión de la señalización luminosa y luminotécnica, la inspección de vehículos y la verificación de documentos de los conductores en las vías federales.

Esto implica que las autoridades civiles y municipales mantendrán una coordinación operativa, pero no asumen la función principal de vigilancia en las carreteras federales. Para aclarar, la reforma se circunscribe estrictamente a carreteras y puentes de jurisdicción federal; no extiende su ámbito a calles y avenidas bajo control municipal o estadual. Esta distinción subraya la intención de evitar la duplicidad de funciones y la falta de claridad en la administración del espacio vial disperso.

Si en el futuro se amplía el alcance de la Guardia Nacional a vías de jurisdicción local, se requerirá una nueva regulación. En el interín, la publicación enfatiza que las autoridades federales todas las tareas de transporte se mantendrán en sombras de la administración de los Estados para la gobernanza de calles municipales. Esta reorganización administrativa permitirá una respuesta eficiente y cohesiva ante transito, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Seguridad municipal, y el EE. UU.

Con esta medida, el gobierno busca maximizar la seguridad vial y paliar las inconsistencias señaladas en la operación actual del tránsito. El objetivo de la guía reformada será minimizar la confusión entre usuarios y turistas, mientras la Guardia Nacional asume la vigilancia, la señalización y la inspección.

El cambio tiene un potencial de impactar positivamente en la prevención de infracciones y en la promoción de conductas fuertemente orientadas a la seguridad en la carretera, con la promesa de un acceso más seguro para ciudadanos, empresarios y visitantes que transitan por las vías federales que abarcan el territorio nacional





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