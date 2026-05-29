Reforma constitucional para anular elecciones por injerencia extranjera avanza en México

La Cámara de Diputados aprobó una reforma que añade la intervención extranjera como causal de nulidad electoral, generando debate sobre su ambigüedad y posible impacto en la libertad de expresión.

La Cámara de Diputados de México aprobó en lo general y en lo particular un dictamen que adiciona un inciso al artículo 41 constitucional para incorporar la intervención extranjera como causal de nulidad de elecciones.

El proyecto fue turnado a los congresos estatales para su consideración conforme al artículo 135 de la Constitución. La reforma busca sancionar actos de injerencia de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros que tengan la intención de influir en las preferencias electorales o en los resultados de los comicios. Durante el debate, se presentaron diversas reservas para modificar el texto, pero no fueron aceptadas por el pleno, por lo que el documento fue aprobado en sus términos originales.

La iniciativa responde a la necesidad de actualizar las causales de nulidad existentes, que fueron diseñadas para escenarios previos a la era digital y no contemplan fenómenos como la manipulación en redes sociales, el financiamiento opaco proveniente del extranjero, los ciberataques o las campañas coordinadas de desinformación transfronteriza. El dictamen subraya que la nueva causal no es automática ni discrecional: para que proceda, deberá acreditarse objetivamente la existencia de actos de intervención extranjera, así como su gravedad, dolo y su determinación respecto de los resultados electorales.

El senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, calificó el proyecto de profundo propósito democrático y patriótico, al garantizar que las decisiones en México las tome el pueblo sin presiones externas, sin dinero extranjero y sin campañas de manipulación. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, insistió en que la causal no es automática y requiere pruebas objetivas.

Señaló que otros países, como Estados Unidos, cuentan con leyes que prohíben la injerencia extranjera, por lo que México debe defender su soberanía. Sin embargo, la oposición expresó fuertes críticas. El senador del PAN consideró que la causal es sumamente ambigua y sujeta a interpretación peligrosamente discrecional, lo que podría poner en riesgo la libertad de expresión de organismos internacionales. También advirtió que la reforma no otorga plazos suficientes para que las entidades federativas ajusten su regulación.

Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano reconoció que la injerencia extranjera es un riesgo real, pero consideró que esta causal abre la puerta a cualquier cosa, sin sujeto claro, sin intención definida y con un estándar de prueba que ninguna autoridad puede cumplir de manera objetiva. Además, señaló que el destinatario de la sanción sería en la mayoría de los casos imposible de identificar.

Desde el Partido del Trabajo, se defendió la reforma como una definición histórica del Estado mexicano frente a una realidad mundial que ya alcanzó a todas las democracias. Se argumentó que la manipulación digital, el financiamiento opaco y las campañas coordinadas de desinformación son amenazas reales que deben ser enfrentadas con herramientas legales actualizadas.

El dictamen fue respaldado por los senadores Verónica Rodríguez Hernández, Raymundo Bolaños Azocar y Marko Cortés Mendoza del PAN; Carolina Viggiano Austria y Sixto Duarte Álvarez del PRI; y Luis Donaldo Colosio Riojas de Movimiento Ciudadano, aunque algunos con reservas. En resumen, la reforma constitucional avanza en medio de un intenso debate sobre sus implicaciones para la soberanía nacional y la transparencia electoral.

Los congresos estatales ahora tienen la palabra para ratificar o rechazar la modificación, en un proceso que definirá el futuro de la integridad electoral en México ante las crecientes amenazas externas





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