Reforma judicial en México: Elección judicial aplazada hasta 2028

La Comisión Unida de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobó el dictamen que aplaza la elección judicial hasta el año 2028. La reforma contempla varios ajustes estructurales en el sistema electoral y judicial del país.

El tablero político y judicial en México acaba de dar un giro importante. En una sesión que se llevó las prioridades de la agenda legislativa, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen que aplaza la elección judicial hasta el año 2028.

La iniciativa, fuertemente impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya cuenta con el visto bueno de los legisladores y se perfila para ser votada y debatida en el Pleno durante el periodo extraordinario. El avance de la reforma se dio de manera contundente.

En la Comisión de Puntos Constitucionales se registraron 11 votos a favor y 5 en contra; mientras que en Estudios Legislativos el resultado fue de 10 votos a favor por 4 en contra, sin abstenciones en ninguno de los dos frentes. Con esto, el proyecto que modifica diversos artículos constitucionales está listo para su discusión general en la Cámara Alta. ¿Qué cambia exactamente con esta reforma?

La propuesta, que ya había sido aprobada por los diputados en la madrugada, contempla varios ajustes estructurales en el sistema electoral y judicial del país que van más allá del simple cambio de fecha. Aquí te desglosamos los puntos más relevantes que debes conocer: - Nueva fecha para las urnas: La elección judicial, originalmente proyectada para realizarse en 2027, se pospone oficialmente para el primer domingo de junio de 2028.

- Cambios en la Suprema Corte: El artículo 94 constitucional se modifica para establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estará integrada por nueve ministras y ministros. Además, con el aval del Pleno, la Corte podrá funcionar en dos secciones. Otro cambio importante es que la presidencia de la SCJN se renovará cada dos años de forma rotatoria, basándose en la cantidad de votos que cada integrante obtenga en la elección.

- Periodos fijos para jueces y magistrados: Quienes resulten electos en los comicios de 2028 como magistrados de Circuito o jueces de Distrito ocuparán su cargo por un periodo de ocho años, concluyendo su gestión en 2036. - Oportunidad de reelección en el TEPJF: Se modificó el decreto original de la reforma para permitir que las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que se encuentren en funciones puedan competir y ser elegibles para un nuevo periodo en el proceso de 2028.

Revocación de mandato y tiempos locales Un punto que destaca en este paquete de reformas es la desvinculación de la revocación de mandato de los procesos electorales federales ordinarios. Con la modificación al artículo 35 constitucional, esta consulta se llevará a cabo el primer domingo de junio del cuarto año del periodo presidencial, asegurando que no interfiera ni coincida con las elecciones intermedias ni presidenciales. Por último, el dictamen pone el reloj a marchar para los estados.

Las legislaturas locales contarán con un plazo de 60 días naturales para realizar las adecuaciones pertinentes en sus constituciones estatales, y un máximo de 90 días para armonizar sus leyes locales con este nuevo decreto federal





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