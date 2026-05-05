Reforma judicial: Examen de conocimientos para aspirantes a jueces

Una reforma judicial introduce un examen de conocimientos como requisito para acceder a candidaturas a jueces, buscando fortalecer la formación y la calidad del Poder Judicial de la Federación.

La reforma judicial introduce un nuevo requisito para aquellos que aspiran a ocupar cargos de juezas, jueces, magistradas y magistrados dentro del Poder Judicial de la Federación: la acreditación a través de un examen de conocimientos .

Esta modificación no implica la eliminación de la importancia de la formación y capacitación continua de los aspirantes, sino que busca complementar y fortalecer los procesos de selección existentes. Dada la naturaleza esencial y delicada de la función jurisdiccional, es imperativo que quienes la desempeñen posean una sólida base en conocimientos jurídicos, una experiencia profesional relevante y un compromiso inquebrantable con los principios éticos que deben guiar su actuar.

Por lo tanto, los perfiles de los candidatos deben ser sometidos a una evaluación rigurosa y especializada, que permita calificar sus competencias y cualidades antes de ser considerados para el cargo. A diferencia de los cargos electos directamente en los poderes ejecutivo y legislativo, la función judicial exige un perfil profesional específico, técnico y profundamente versado en el conocimiento y la aplicación del Derecho.

En el ámbito federal, se propone que los aspirantes a una candidatura judicial acrediten, como mínimo, un título de licenciatura en Derecho o equivalente. Este examen podría ser implementado y administrado por la Escuela Nacional de Formación Judicial, y para evitar cualquier posible concentración de poder o influencia política, la redacción y diseño del examen podría ser encomendada a una comisión integrada por miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La división de responsabilidades garantiza la independencia del proceso de evaluación y asegura que se trate de un ejercicio estrictamente técnico y objetivo. Es fundamental enfatizar que la evaluación de los perfiles debe ser un tema exclusivamente técnico, desprovisto de cualquier consideración política, discrecional o arbitraria.

El objetivo es establecer criterios claros y objetivos –con baremos y parámetros definidos– que permitan demostrar el conocimiento y la capacidad de los aspirantes para aplicar el Derecho de manera efectiva, así como para argumentar e interpretar las leyes de forma coherente y fundamentada. Además, como parte integral del sistema de evaluación, es necesario establecer mecanismos de impugnación justos, transparentes e independientes para resolver cualquier controversia que pueda surgir.

Se podría prever que, en caso de dudas sobre la forma en que se evalúa el examen, se presente una única impugnación ante la misma comisión responsable de la redacción de la evaluación, reforzando así la existencia de dos instancias y evitando la concentración de funciones en una sola entidad. Otro aspecto crucial a considerar es la importancia de valorar la experiencia acumulada por aquellos que ya han ejercido la función jurisdiccional.

Por ello, es necesario diseñar un mecanismo de inclusión que brinde a estos profesionales mayores oportunidades de postulación, ya sea a través de la asignación de puntajes adicionales en las evaluaciones o estableciendo una preferencia en caso de empate. La implementación de un examen de conocimientos para los aspirantes a jueces, jueces y magistrados ofrece múltiples beneficios.

En primer lugar, la legitimidad popular de aquellos que sean elegidos se vería significativamente reforzada por esta doble fuente de legitimidad: la elección popular y la demostración de conocimientos técnicos y jurídicos. En segundo lugar, se sentarían bases sólidas para garantizar que las personas juzgadoras ejerzan su función con una formación especializada, orientada a la resolución efectiva de problemas legales y sociales.

En tercer lugar, se fortalecería la garantía de los ciudadanos y de la sociedad en general de acceder a una impartición de justicia legítima en su origen y sólida en su fundamento. En cuarto lugar, se eliminaría el riesgo de que la elección popular conduzca a la designación de perfiles insuficientemente preparados, no idóneos o ajenos a los principios fundamentales del Derecho.

El modelo de elección popular de personas juzgadoras no es incompatible con el perfil profesional y técnico que deben tener quienes merezcan la confianza de la sociedad para impartir justicia. La incorporación de este instrumento de evaluación perfeccionaría de manera sustancial y contundente este modelo, garantizando la calidad y la independencia del Poder Judicial





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