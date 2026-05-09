Reforma laboral: Jornada laboral de 40 horas oficializada

La reforma de la jornada laboral de 40 horas en México ya está oficializada tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta modificación busca reducir gradualmente el tiempo laboral semanal sin afectar el salario de las y los trabajadores.
Aunque la reforma ya esté en vigor, la implementación será gradual y no inmediata. La reducción de horas comenzará a aplicarse formalmente a partir de 2027 y concluirá en 2030. Junto a la reducción de jornada, también se modificarán reglas sobre horas extra y controles de asistencia.
Además, se establecerán nuevos límites en horarios y se requerirá la implementación de registros electrónicos obligatorios para las empresas. El dictamen fue avalado con 48 votos a favor y beneficiará a más de 13.5 millones de trabajadores en México
