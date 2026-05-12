Reformas en el calendario escolar en México: recuento de recortes

La propuesta de adelantar el final del ciclo escolar de manera anticipada debido al Mundial generó una discusión sobre las recortadas en el calendario escolar en México. La primera medida fue en 2022, cuando se redujo en un mes la duración anual de las clases. Un argumento crucial es que el Mundial no debe tener preferencia sobre el interés superior de los menores. Aunque en principio la medida no fue finalmente decidida.

La propuesta de adelantar el final del ciclo escolar de manera anticipada debido al Mundial generó una discusión sobre las recortadas en el calendario escolar en México.

La primera medida fue en 2022, cuando se redujo en un mes la duración anual de las clases. Desde entonces, el calendario escolar se ha ajustado en respuesta a la Reforma Educativa de 2013-2016, impulsada por el entonces presidente, Enrique Peña Nieto. La medida de adelantar el final del ciclo escolar no solo afectaría las vacaciones de tres meses, sino que también violaría el derecho a la educación de los niños y niñas.

El argumento principal es que el Mundial no debe tener preferencia sobre el interés superior de los menores. La propuesta no fue finalmente decidida por la decisión tomada por la Secretaría de Educación Pública (SEP)





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