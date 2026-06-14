Refuerzan seguridad en Durango con 600 militares para patrullajes y reconocimientos terrestres

La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 600 efectivos militares en Durango para reforzar la seguridad pública. Se suman a las Fuerzas Especiales que llegaron en junio. Los militares realizarán patrullajes, reconocimientos, puestos de seguridad y acciones disuasivas, coordinándose con autoridades de todos los niveles, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

La Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ) ha desplegado 600 militares en el estado de Durango como parte de las acciones para reforzar la seguridad pública.

Estos efectivos se suman a los 90 integrantes de las Fuerzas Especiales que llegaron el pasado 10 de junio, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y como parte de las acciones permanentes con el objetivo de contribuir a la construcción de la paz. La nueva dotación está compuesta por 300 miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta México y 300 del Cuarto Regimiento Blindado de Reconocimiento.

Los militares se incorporarán a las operaciones que desarrolla la Décima Zona Militar en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. Según informó la Sedena, los efectivos del Cuarto Regimiento Blindado de Reconocimiento fortalecerán el esquema de seguridad en vías de comunicación, labor que actualmente mantiene la Guardia Nacional.

Las tropas desplegadas realizarán patrullajes, reconocimientos terrestres, establecimiento de puestos de seguridad y acciones disuasivas en áreas prioritarias, todo en apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos. Este refuerzo militar busca contrarrestar los índices de inseguridad y delincuencia organizada que afectan a la entidad.

Por otro lado, la misma dependencia afirmó que no habrá impunidad en el asesinato del alcalde de San Miguel Amatitlán, y disclosed el despliegue de un operativo para dar con los responsables. La medida se produce en un contexto de violencia política y criminal que ha azotado a varias regiones del país. Los patrullajes y reconocimientos terrestres se centrarán en zonas identificadas como de alta incidencia delictiva, incluyendo corredores de trasiego de drogas y puntos de explotación ilícita de recursos.

La coordinación con las autoridades locales es fundamental para el éxito de estas operaciones, ya que permite un mejor conocimiento del territorio y la implementación de estrategias conjuntas. El gobierno federal ha reiterado su compromiso de restablecer la seguridad en los estados que han registrado un repunte de violencia, y Durango no es la excepción.

Los habitantes de la región han expresado tanto apoyo como recelo ante la militarización, pues aunque reconocen la necesidad de acción, temen excesos y violaciones a sus garantías. La Sedena ha hecho hincapié en que sus actividades se regirán por el marco legal y supervisión correspondiente. Con este refuerzo, la capacidad operativa de las fuerzas armadas en la zona se acrecienta significativamente, permitiendo una mayor presencia y disuasión.

Además, se busca inhibir las actividades de grupos delictivos que han encontrado en Durango un espacio para sus operaciones. La estrategia incluye también el fortalecimiento de la inteligencia y el intercambio de información entre instancias. A largo plazo, se espera que estas medidas contribuyan a una reducción tangible de los delitos y a la recuperación de la confianza ciudadana.

La jornada de seguridad se suma a otros operativos similares en diferentes entidades, todos alineados con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. No obstante, persisten los retos en términos de coordinación interinstitucional y de abordaje de las causas estructurales de la inseguridad. Los próximos días serán clave para evaluar la efectividad de este nuevo despliegue en Durango





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