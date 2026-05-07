Refuerzo de Seguridad y Plan de Infraestructura en la Zona Judicial de Orizaba

El alcalde Hugo Chahín Kuri implementará medidas de vigilancia y analizará la pavimentación de vías en la Ciudad Judicial para combatir la delincuencia y mejorar la movilidad.

La situación de seguridad en el municipio de Orizaba ha tomado un giro preocupante, específicamente en las áreas circundantes a la Ciudad Judicial y la Fiscalía.

Recientemente, el alcalde Hugo Chahín Kuri ha manifestado su compromiso firme para implementar un plan de reforzamiento en la vigilancia de este sector, respondiendo a las inquietudes expresadas por diversos sectores de la sociedad civil. El Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas ha sido una de las voces más activas, denunciando una serie de atracos y robos que han afectado a profesionales del derecho y ciudadanos comunes.

Uno de los puntos más críticos señalados es la topografía de la zona, donde la existencia de chayotales y vegetación densa permite que los delincuentes escapen con facilidad tras cometer sus delitos, creando un entorno de vulnerabilidad que pone en riesgo la integridad física de quienes transitan por el lugar. Además de la problemática delictiva, el gremio jurídico ha puesto sobre la mesa la urgente necesidad de mejorar la infraestructura vial.

Específicamente, han solicitado la pavimentación de la calle de salida de la zona, la cual actualmente es una vía de terracería que carece totalmente de alumbrado público, lo que convierte el trayecto en un escenario ideal para la delincuencia durante las horas nocturnas. El alcalde Chahín Kuri, tras mantener un acercamiento directo con los representantes del sector, reconoció que la zona ha experimentado un incremento significativo en el flujo de personas y vehículos, lo que hace imperativo actualizar los servicios básicos.

Asimismo, se ha planteado la posibilidad de modificar el sentido de circulación de algunas calles para optimizar la movilidad y evitar congestionamientos que podrían ser aprovechados por los asaltantes para interceptar a sus víctimas. Sin embargo, la ejecución de estas obras de infraestructura no es un proceso sencillo debido a complicaciones legales y territoriales.

El munícipe explicó detalladamente que es fundamental determinar la naturaleza jurídica de los terrenos, ya que existe la posibilidad de que la vereda forme parte de un ejido. En el marco legal vigente, el gobierno municipal no puede invertir presupuesto público en propiedades que sean privadas. Por esta razón, se ha establecido la necesidad de entablar un diálogo formal con el Congreso del Estado para esclarecer la situación de estos caminos, que históricamente han tenido un carácter ejidal.

A esto se suma la presencia de canales de riego que atraviesan la zona, los cuales cumplen una función agrícola vital desde hace décadas y representan un desafío técnico para la pavimentación y la instalación de redes de alumbrado. La administración municipal debe analizar cuidadosamente los pasos de servidumbre para no infringir ninguna normativa agraria.

Finalmente, el gobierno municipal ha hecho un llamado enérgico a toda la ciudadanía, y especialmente a las víctimas de estos robos, para que acudan a las instancias correspondientes y presenten las denuncias formales. Hugo Chahín Kuri subrayó que sin el registro oficial de los delitos es sumamente difícil diseñar estrategias de seguridad basadas en datos reales y focalizar los operativos de la Policía Municipal de manera eficiente.

Mientras se resuelven los conflictos territoriales y se gestionan los recursos para la obra pública, la respuesta inmediata será el incremento de patrullajes preventivos y la vigilancia constante en los puntos detectados como focos rojos. El objetivo es devolver la tranquilidad a los usuarios de la Ciudad Judicial y garantizar que el acceso a la justicia no esté empañado por el miedo a la inseguridad





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