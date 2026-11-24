Sinaloa concentra más del 20 por ciento de las fuerzas federales con 22 mil efectivos. La captura de Fausto Isidro Meza Flores y los refuerzos de la SSPC definen la estrategia de seguridad.

Más de dos de cada 10 elementos desplegados por la Secretaría de la Defensa Nacional operan en Sinaloa, donde residen aproximadamente 22 mil efectivos. La entidad lleva más de dos años recibiendo refuerzos federales para contener la violencia del crimen organizado.

Captura de El Chapo Isidro moviliza fuerzas

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, el 20 de noviembre en Guasave, movilizó a 361 integrantes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. El operativo Centella contó con el apoyo de 14 aeronaves y trabajos de inteligencia con Estados Unidos. Los enfrentamientos posteriores dejaron 16 presuntos delincuentes y cuatro soldados muertos.

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Evolución del despliegue bajo Claudia Sheinbaum

Desde el 1 de octubre de 2024, el Gobierno federal ha enviado refuerzos constantes tras la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos. En octubre llegaron 300 soldados adicionales el día 15 y otros 300 el 23. Noviembre registró la llegada de 100 efectivos de élite el 14 y otros 100 el 25 de ese mismo mes.

Expansión de la presencia federal en 2025

En enero de 2025, la Federación dispuso la llegada de 200 soldados y 150 miembros de la Guardia Nacional. En febrero, se incorporaron 300 efectivos más del Ejército para actuar en Culiacán. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, anunció el 13 de junio un nuevo reforzamiento de mil 600 elementos para combatir delitos de alto impacto.

Movimientos estratégicos y control territorial

Julio marcó otra etapa de movilizaciones con el arribo de fusileros paracaidistas y personal regular. Hacia diciembre de 2025, la estrategia recibió nuevos refuerzos ante el incremento de delitos en Culiacán. El 29 de enero, la Defensa trasladó mil 600 soldados a Culiacán y Mazatlán en cuatro aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

Próximos pasos en la seguridad estatal

Entre junio y julio arribaron 90 efectivos especializados y mil soldados adicionales, incluidos 100 de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. El día 15 de septiembre, el Gobierno federal anunció el envío de tres mil 400 elementos a Mazatlán. Esta fuerza incluye mil 600 del Ejército y mil 800 de la Secretaría de Marina y la SSPC.