Refugio Franciscano niega hacinamiento y denuncia intentos de despojo

Gina Rivara Reyes rechaza acusaciones de la Fundación Antonio Haghenbeck sobre el Refugio Franciscano, afirmando que el objetivo es el predio y no el bienestar animal.

La directora del Refugio Franciscano, A.C., Gina Rivara Reyes, ha rechazado firmemente las recientes acusaciones de abuso animal presentadas por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP. Rivara Reyes asegura que estas denuncias, que involucran presuntos hechos ocurridos los días 3 y 4 de octubre, son una estrategia para obtener el control del predio ubicado en Cuajimalpa, alcaldía de la Ciudad de México.

Inspección judicial suspendida por ausencia

El Juzgado Sexagésimo de lo Civil había programado para este 9 de noviembre una inspección judicial al interior del refugio para verificar las condiciones de vida de los animales. Sin embargo, la diligencia fue suspendida debido a la falta de asistencia tanto de los representantes legales de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP, como de los personal judicial asignado al caso.

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Condiciones reales del albergue canino

Contrario a lo señalado por la fundación opositora, el espacio cuenta con cinco mil metros cuadrados de construcción y mil metros cuadrados de patio. Cada área destinada al cuidado de los perros tiene una superficie de cinco a diez metros cuadrados, lo que descarta el hacinamiento. Actualmente, habitan en el lugar 156 perros rescatados, tras un proceso de rehabilitación iniciado tras el retiro masivo de animales por parte del Gobierno de la Ciudad de México en enero pasado.

Historial de conflicto legal y administrativo

El conflicto tiene sus raíces en 1977, cuando el difunto Antonio Haghenbeck y de la Lama cedió el predio en Lomas de Vista Hermosa mediante un comodato. Tras su fallecimiento en 1991, la Fundación solicitó la restitución alegando insalubridad. El 7 de enero pasado, la fiscalía local resguardó el inmueble donde vivían 936 animales, de los cuales 21 murieron y 57 requirieron hospitalización. La Procuraduría Ambiental reservó la información sobre esta extracción hasta 2031.

Amparo activo y nuevas audiencias

Rafael Orantes, abogado del refugio, confirmó que el amparo promovido por la Dirección sigue activo y que la Fundación intenta desconocerlo para impulsar nuevas denuncias. Existe una suspensión definitiva para que el personal pueda permanecer en el lugar. La próxima audiencia incidental, que determinará la suspensión definitiva, está agendada para este miércoles, mientras el resto de los perros sigue bajo cuidado del Gobierno local.